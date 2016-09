La Diada s'explica al món

L'interès creixent que les espectaculars manifestacions de la Diada han generat en els últims anys a tot el món ha estat paral·lel a la mobilització dels catalans que viuen fora del país, un col·lectiu que ja supera el mig milió i que també ha volgut aportar el seu granet de sorra per fer visible la reivindicació sobiranista arreu. Fins ara les assemblees exteriors de l'ANC –n'hi ha una quarantena de reconegudes– havien vehiculat aquesta expressió organitzant un seguit de rèpliques de l'acte principal de la Diada en les setmanes anteriors, que alhora servien per escalfar motors i animar la participació a Catalunya.

Enguany, però, aprofitant que l'11-S cau en diumenge i que la majoria de col·lectius es podran reunir aquell mateix dia per celebrar conjuntament la festa, l'ANC ha canviat el format. Tot i que ja s'havia fet algun acte puntual en els últims dies, com ara a Santiago de Xile, el gros arriba ara amb la Setmana Catalana al Món, epígraf darrere el qual des d'ahir –quan va començar a París– fins diumenge s'organitza tot un cicle d'activitats públiques; en general, fòrums de contingut polític sobre el procés en què es pretén la implicació tant de les comunitats catalanes a l'exterior com de la premsa, generadors d'opinió i ciutadania local en general. L'objectiu: difondre i fer més comprensible el moviment cívic que viu Catalunya amb la independència com a objectiu, amb vista a ajudar pel que fa a un eventual reconeixement futur.

Avui recull el testimoni Londres, amb un debat en què participaran diversos càrrecs electes dels partits sobiranistes catalans i que demà donarà pas una taula rodona sobre l'autodeterminació, aquesta en anglès, amb representants del món acadèmic i fins i tot algun polític de l'SNP escocès. Divendres, a més, l'associació Catalans UK ha convidat l'expresident Artur Mas. Successivament, aquests dies també hi haurà debats semblants a Zurich i a Rotterdam, i també a Madrid, dimecres, i Bilbao, dijous.

Dissabte al migdia s'organitzarà un pícnic al Central Park de Nova York, un format de to més lúdic i popular que, de fet, es repetirà diumenge a molts llocs –sense anar més lluny, una vintena als Estats Units, fins i tot a Honolulu–, en general en indrets cèntrics, on també tindrà accés la població local. Entre els que organitza l'ANC i els que munten els casals catalans, es calcula que es podria arribar fàcilment al centenar de ciutats. “La línia exterior és una de les que volem cuidar, i hem notat molt bona receptivitat en les activitats que ja han començat”, resumia divendres el president de l'ANC, Jordi Sànchez.

Campanya a les xarxes

Els actes a l'exterior aniran acompanyats tota la setmana d'una campanya de difusió del país i del seu fet diferencial i es vehicularà, sobretot, a través de xarxes socials com el Twitter, amb l'etiqueta #catalanweek, i a través del perfil de Catalan Assembly. “Es vol parlar sobre el que ha passat i el que passa a Catalunya amb l'ajut del material que han preparat associacions territorials i sectorials”, resumeix Francesca Ferreres, coordinadora del Consells d'Assemblees Exteriors de l'ANC. Es preveu que cada dia estigui destinat a un eix temàtic, que serà des d'explicar la història de Catalunya a les estructures d'estat en construcció, passant per l'associacionisme i temes culturals i festius, i acabant òbviament per continguts sobre el procés d'independència. Així, s'aniran penjant tot un seguit de peces informatives que es complementaran amb articles divulgatius i especialitzats, sobretot en anglès, francès, alemany i castellà.

Cobertura internacional

La repercussió que puguin tenir els actes que es facin a l'exterior, és clar, es vol completar amb la cobertura que els mitjans internacionals facin de la Diada a Catalunya. “Fa tants anys que fem coses tan bèsties que d'expectativa n'hi ha, tot i que potser haurem de compartir espai amb notícies com la manca de govern a l'Estat”, insinua Ferreres. Avui, com ja es va fer en anys anteriors, a Madrid hi haurà una presentació de la mobilització per als corresponsals dels mitjans estrangers, i s'espera que a partir d'aquí creixi el nombre de peticions d'acreditació. Igual que el 2015, a més, l'ANC donarà senyal internacional en directe per satèl·lit de les manifestacions.

Colau serà a la Diada