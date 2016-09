La CUP donarà suport a Puigdemont en la qüestió de confiança

La diputada de la CUP al Parlament Anna Gabriel ha assegurat aquest dilluns que els deu diputats de la seva formació donaran suport al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la moció de confiança a la qual se sotmetrà el 28 de setembre.

En una entrevista al programa Els Matins de TV3, Gabriel ha argumentat que “el dia 28 es tracta de seguir amb la legislatura” iniciada i, per aquest motiu “donarem el sí a la qüestió de confiança”. “És un sí a acabar de continuar la legislatura que iniciem i a seguir treballant”. “No hi ha motius per convocar noves eleccions”, ha afegit.

Gabriel ha comentat que la reunió que van mantenir divendres amb Puigdemont “va anar bé”. Una trobada on van parlar “de política i de la legislatura” però no dels pressupostos, ha precisat.

Aquesta setmana la CUP es reunirà amb el departament d'Economia per començar a treballar sobre els comptes del govern per tal d'arribar a “una entesa de mínims”. En aquest sentit, confia no trobar-se amb una proposta tancada.

Gabriel ha garantit que “la predisposició a treballar els pressupostos hi és” i “no ha de ser un escull per donar el sí el dia 28”.

La CUP vol que els objectius per a aquesta legislatura tinguin traducció als pressupostos. “Sobre la taula posarem reflectir als pressupostos la voluntat de ruptura amb l'Estat espanyol” i també partides que acompanyin la celebració del referèndum unilateral d'independència (RUI), a més d'acabar amb les retallades.

Sobre si mantindran noves reunions amb Puigdemont abans del 28 de setembre, ha expressat la seva disposició: “Mantindrem les reunions que facin falta”, ha assegurat.