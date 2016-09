La Fiscalia demana jutjar Sarkozy pel finançament de la campanya del 2012

La Fiscalia ha demanat jutjar l'expresident francès Nicolas Sarkozy pel suposat finançament il·legal de la campanya presidencial del 2012, on va perdre davant el socialista François Hollande.

El candidat a les primàries del centredreta està involucrat en l'anomenat cas Bygmalion, que rep el nom a l'empresa que va emetre factures falses per uns 18,5 milions perquè l'aleshores seu partit, la Unió per un Moviment Popular (UMP) assumís despeses que corresponien a la campanya.

Sarkozy és un dels 14 investigats que el Ministeri Públic ha recomanat seure al banc dels acusats. Correspon ara als jutges instructors del cas decidir en els propers mesos si accepta o no jutjar-lo a ell i a la resta d'implicats.

La Justícia francesa intenta determinar quin paper va tenir l'expresident en l'elaboració de les factures falses. Els magistrats sospiten que els responsables de la campanya van crear un sistema fraudulent per carregar a l'UMP –ara Els Republicans– part de les despeses electorals amb l'objectiu de no superar el topall de 22,5 milions permesos per la llei.

En el cas de Sarkozy, no se l'acusat de frau sinó de “finançament il·legal de la campanya electoral”, en haver superat el topall.

L'excap d'Estat francès aspira a representar el seu partit polític, Els Republicans, a les eleccions presidencials del 2017. En cas de guanyar les primàries i de sortir elegit president, Sarkozy només podria ser jutjat al final del seu mandat, el 2022.