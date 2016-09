Rajoy “perseverarà” en la seva intenció de ser investit

El líder del PP i president del govern espanyol en funcions, Mariano Rajoy, ha reiterat aquest dilluns la seva voluntat de “persever” per arribar a ser reelegit després de la seva primera investidura fallida. Ha defensat l'acord amb Ciutadans (C's) i ha avançat que intentarà convèncer el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, que els socialistes són “aliats potencials” del PP. Segons ell, la possibilitat que el PSOE construeixi una alternativa amb altres formacions com Podem “no té sentit”.

En una roda de premsa des de la ciutat xinesa de Hangzhou al final de la reunió del G-20, Rajoy ha deixat clar que “continuarà intentant el que ha intentat al llarg dels últims mesos”, formar govern i apostant per una coalició amb PSOE i C's. “En una situació com la d'Espanya hi caben moltes fórmules però el que generaria confiança i transmet tranquil·litat és la coalició que vaig plantejar entre PP, PSOE i C's”, ha afirmat.

Ha avançat que en el futur seguirà mantenint aquest plantejament perquè la seva posició “no ha canviat” des del 21 de desembre del 2015, que és la de buscar una coalició o pactes sobre grans qüestions d'Estat.

Per contra, creu que la possibilitat que el PSOE intenti aglutinar una majoria alternativa i intentar una investidura “no té sentit” i ha recordat que “ja va passar una vegada”. “És molt difícil lluitar contra el sentit comú i la sensatesa”. “Si hi ha un partit que té 52 escons més que el segon, o fem una coalició, o pactem, o com a mínim que ens deixin governar”, ha demanat.

El líder del PP s'ha mostrat partidari de mantenir l'acord assolit amb C's per a la seva investidura, ja que recull mesures “molt útils per abordar els problemes que té Espanya”. “Era un bon acord, no canviaré d'opinió en set dies”, ha dit en al·lusió a la caducitat del pacte passada la investidura.

El cap de l'executiu en funcions ha explicat que en la trobada del G-20 tothom li ha preguntat per la situació de manca de govern durant tants mesos i la possibilitat de tornar a repetir les eleccions perquè “no és normal i no passa en les democràcies avançades”. “És molt preocupant”, ha subratllat.

“No sap res” del cas Soria