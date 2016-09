Sánchez anuncia una ronda de contacte amb tots els partits, inclosos el PP i els independentistes

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns la seva intenció d'obrir una ronda de consultes amb totes les formacions polítiques, inclosos el PP i els independentistes, per buscar una “solució” al “fracàs” de la investidura de Mariano Rajoy i provar d'evitar unes terceres eleccions.

En una compareixença al final de l'executiva del partit, on la cúpula socialista a abordat el mapa polític posterior a la investidura fallida de Rajoy, Sánchez ha explicat que la seva intenció amb aquesta ronda de consultes és parlar “amb tots” els partits, si bé ha exclòs Bildu. Segons ha dit, es tracta d'abordar les possibles solucions que les forces poden aportar per evitar unes terceres eleccions.

El líder socialista ha assegurat que es planteja aquestes converses amb la voluntat d'“escoltar i aportar solucions” sense “vetos” ni “línies vermelles”. En aquest sentit ha demanat a Podem i a C's que abandonin l'enrocament, accedeixin a parlar entre ells i s'avinguin a aportar solucions.

Sánchez ha volgut deixar clar que el PSOE no vol generar “expectatives falses” i “no liderarà una alternativa” si no té suports necessaris per prosperar.

“L'important és que els líders de les formacions polítiques parlem i veiem quina solució donem a aquest embús polític”, ha assenyalat. I ha garantit que el PSOE actuarà “amb molta generositat” perquè “ha arribat el moment que tots fem política amb majúscules”.

El socialista ha puntualitzat, però, que el seu partit “votarà no” a Rajoy o a un candidat del PP. “El PSOE estarà en la solució com a alternativa al PP”, i “vull parlar amb el PP per saber els seus plans, no perquè el PSOE els doni suport”, ha precisat.

El secretari general socialista ha avançat que convocarà un Comitè Federal del PSOE quan hi hagi “una solució” a la investidura, però ha apuntat que això no passarà abans de les elecció basques i gallegues del 25 de setembre. Sánchez ha subratllat des que lidera el PSOE ha convocat ja 7 reunions d'aquesta mena. “No hi ha cap altre partit que debati tant com el PSOE”, ha conclòs.