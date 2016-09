La CUP confia en Puigdemont

La CUP confia que Carles Puigdemont culminarà el procés endegat el 27-S. El president superarà la qüestió de confiança a què se sotmetrà el dia 28. La diputada cupaire Anna Gabriel va avançar ahir a TV3 que els deu parlamentaris anticapitalistes votaran a favor de Puigdemont. “Les deu diputades de la CUP donaran la seva confiança perquè culmini la legislatura amb els objectius amb què es va iniciar”, van ser les paraules utilitzades per Gabriel. “És un sí a continuar la legislatura. Ara no hi ha motius per convocar unes eleccions”, va rematar.

Confirmat el sí dels cupaires, que arriba després de la reunió de divendres amb Puigdemont, el principal dubte és el com, la fórmula per resoldre la legislatura; però la resposta a aquest interrogant depassarà fàcilment el 28 de setembre. Gabriel va recordar que la CUP es manté ferma pel que fa a un referèndum unilateral d'independència (RUI), i en aquest sentit va parlar d'aprovar una llei de referèndum específica per dur a terme la votació vinculant, però va constatar que dins de Junts pel Sí aquesta fórmula encara no està consensuada. “De moment, el full de ruta de Junts pel Sí no ha substituït les eleccions que es preveien constituents per un referèndum”, va assegurar. La diputada burxava així en el fet que en aquesta ocasió la discrepància de Junts pel Sí no és amb la CUP, sinó que el pressing s'ha traslladat dins mateix de la coalició independentista.

De fet, Gabriel va alimentar l'escenari que el president no reveli la incògnita del desenllaç de la legislatura en la qüestió de confiança. En aquest sentit, va esmentar un posterior debat de política general i “altres espais de debat polític fora del Parlament”, en una probable al·lusió al procés constituent que es vol obrir després de l'Onze de Setembre, “que és on hem d'acabar de travar com culminar aquesta legislatura”.

Parcel·leta al pressupost