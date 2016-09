Grups independentistes entren al Parlament de Hong Kong

Candidats de noves forces polítiques liberals sorgides de la “revolució dels paraigües” del 2014, alguns dels quals aposten per la independència de Hong Kong de la Xina, han aconseguit tenir presència al Parlament hongkonguès, que ahir va celebrar els seus comicis amb una participació rècord de votants. Així, cinc candidats d'agrupacions nascudes del descontentament de les frustrades protestes de fa dos anys –de caire localista, antixinès i, en alguns casos, independentistes– van fer història en aconseguir veu i vot en la vida política de Hong Kong, que tensarà les relacions entre l'excolònia i Pequín. Per primer cop, el legislatiu hongkonguès, format per setanta escons, tindrà diputats que defensen obertament la independència de la regió i que miraran de buscar-la per la via política.

La gran sorpresa, la va donar el candidat independentista i de posicions radicals a ulls de Pequín Eddie Chu Hoi-Dick, que va debutar en el ple amb 84.000 vots. “El resultat mostra que la societat hongkonguesa creu que necessita un canvi de model en el moviment democràtic”, va dir el jove de 38 anys, per a qui la independència de Hong Kong respecte de la Xina hauria de passar a ser una opció dintre del procés democràtic, anticipant que està disposat a treballar amb altres forces polítiques per aconseguir aquest objectiu. Un altre dels destacats nous rostres del Parlament serà Nathan Law, que va liderar les històriques manifestacions del 2014. Amb 23 anys, Law serà el diputat més jove de la història de la cambra hongkonguesa després d'haver aconseguit més de 50.000 vots. El jove arriba a la política a través del partit Demosisto, una nova formació liderada per Joshua Wong, el famós activista que va impulsar la “revolució dels paraigües”. Demosisto defensa la convocatòria d'un referèndum en un termini no superior a deu anys per determinar el futur de Hong Kong.

En la mateixa línia del referèndum es mou Younginspiration, una altra de les formacions sorgides de les protestes del 2014.