Felip VI decideix no obrir de moment noves consultes

El rei Felip VI ha comunicat aquest dilluns a la presidenta del Congrés, Ana Pastor, que no té invenció de convocar “de moment” els representants de les formacions polítiques per obrir una nova ronda de consultes per a la designació d'un candidat a la presidència del govern. D'aquesta manera, el monarca dóna marge als grups perquè reprenguin el diàleg de cara a evitar unes terceres eleccions en un any.

El monarca ha traslladat la seva decisió a Pastor durant la reunió protocol·lària que tos dos han mantingut a La Zarzuela, on la presidenta del Congrés li ha comunicat oficialment el resultat de la investidura fallida de Mariano Rajoy, que no va recollir els suports suficients ni a la primera ni en la segona votació per ser investit president.

Durant la trobada, que ha durat una hora, el monarca ha traslladat a Pastor que no començarà de moment noves consultes amb els partits amb representació parlamentària.

Segons ha explicat la presidenta de la Cambra Baixa, el monarca vol que els partits “puguin dur a terme les actuacions que considerin oportunes a efectes del que disposa l'article 99 de la Constitució” i els ha instat al diàleg i a l'acord per evitar una nova cita amb les urnes.

A més, la presidenta del Congrés ha informat que el cap de l'Estat té previst mantenir un contacte “regular” i “permanent” amb ella, si bé Pastor no ha precisat si informarà el rei sobre els passos que vagin donant els partits.

“El que faig és complir amb la tasca que la Constitució reserva a la presidenta del Congrés”, s'ha limitat a dir.

En un comunicat, la Casa Reial ha recordat les paraules del monarca al missatge de Nadal, on va recordar que la pluralitat política “comporta una forma d'exercir la política basada en el diàleg, la concertació i el compromís” per resoldre els problemes dels ciutadans.