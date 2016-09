El PP veu el govern “convençut” de fer un referèndum

“Si hi ha una partida dedicada al referèndum, impugnarem el pressupost.” Ho va assegurar el líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, des de la plaça Sant Jaume, en la sortida de la reunió amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, de qui va dir haver-lo vist “convençut” d'acabar convocant el referèndum unilateral d'independència (RUI). La trobada formava part de la tanda de contactes de Puigdemont de cara a la qüestió de confiança. Malgrat agrair que el cap de l'executiu mantingui els “ponts de diàleg” amb el PP –la reunió va durar una mica més d'una hora–, García Albiol va criticar-lo pel fet d'estar tan sols “preocupat per la qüestió de confiança”, que “és un tema només dels independentistes”. De fet, va contraposar la qüestió de confiança amb l'elaboració del pressupost, que és el que “preocupa” els populars.

Sobre els comptes del govern, García Albiol es va mostrar obert a “estudiar” alguna partida social o econòmica, però si n'hi ha de destinades “a la independència” –com ho va formular– el seu vot serà contrari. “La qüestió de confiança no interessa a la majoria de ciutadans”, va etzibar. A més, va demanar al president que “trenqui el mur que ha construït amb el govern d'Espanya”. Com ha fet en els darrers anys, i segons va confirmar García Albiol, el PP no participarà en cap acte institucional de la Diada. Com a alternativa, farà públic un manifest.