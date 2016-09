Podem també anirà a la Diada de l'ANC i Òmnium

Podem va deixar ahir una mica més sola ICV en la seva negativa a anar a la mobilització organitzada per l'ANC i Òmnium per la Diada. El líder de la formació lila a Catalunya, Albano-Dante Fachin, va anunciar que diversos dirigents de Podem, inclòs ell mateix, assistiran a l'Onze de Setembre sobiranista per fer visible que hi ha una alternativa al full de ruta de Junts pel Sí i per trencar el caràcter plebiscitari que considera que alguns donen a la mobilització.

El diputat de Catalunya Sí que es Pot pensa reivindicar-hi el dret de decidir i manifestar el seu rebuig de la gestió del PP contra Catalunya, del pacte amb Ciutadans al Congrés i de la judicialització de la política. “L'Onze de Setembre és un espai que no es pot reduir de manera plebiscitària”, va advertir. “La sobirania és molt més del que alguns la volen reduir”, va concloure.

Podem es va afegir així als seus companys de confluència d'En Comú, que també aniran a la concentració descentralitzada, inclosa l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Fachin no té constància que el líder de Podem a tot l'Estat, Pablo Iglesias, vulgui assistir a la mobilització.

Contra la dissolució