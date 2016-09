Tarragona: una plaça difícil

La de Tarragona és, a priori, una plaça difícil. Amb una capital de demarcació governada per un tripartit format pel PSC, el PP i Unió Democràtica, les inscripcions per participar

en l'acte descentralitzat

A punt d'aquesta Diada en el tram de Tarragona han avançat lentament fins a aquests últims dies. L'ANC va confirmar ahir que el ritme s'ha començat a accelerar i que a hores d'ara

hi ha 18.000 inscrits. Una dada encara a força distància de les entre 40.000 i 60.000 persones que tant l'ANC com Òmnium del Tarragonès confien a reunir a Tarragona. “A la ciutat de Tarragona, hi sumem un munt de comarques i tenim la confiança que la Diada d'aquest any és una oportunitat històrica per demostrar que les comarques del sud són un puntal fort”, assenyalaven ahir Carles Xavier Gómez i Toni Rosich, representants de l'ANC a Tarragona, acompanyats de la presidenta d'Òmnium Cultural del Tarragonès, Rosa Maria Codines. “Les comarques del sud hi seran presents; el sud és fort i

és imprescindible per reconstruir la república catalana”, anunciava Codines. I Rosich hi afegia: “Les deu comarques del sud han de ser el motor

del naixement de la república catalana. Sempre ens queixem que no se'ns escolta prou, però diumenge tindrem un focus aquí i serà la manifestació més gran que s'hagi vist en la història de Tarragona.”

A la rambla Nova, des del majestuós Balcó del Mediterrani fins a la plaça Imperial Tàrraco, amb una llargada d'1,2 quilòmetres, s'hi concentraran els participants en la Diada descentralitzada d'enguany, en què Tarragona és un dels escenaris, al costat de Lleida, Berga, Salt i Barcelona.

Deu comarques

Aquest eix viari principal estarà dividit en deu trams, coincidint amb les deu comarques que integren la demarcació, que estaran ordenades segons el volum de població (el Tarragonès, el Baix Camp, el Baix Penedès, el Baix Ebre, el Montsià, l'Alt Camp, la Ribera d'Ebre, la Conca de Barberà, la Terra Alta i el Priorat). És justament la comarca del Priorat, la menys poblada, la que percentualment portarà més gent a la mobilització d'aquest Onze de Setembre, seguida de les comarques de l'Alt Camp, el Baix Camp i el Baix Penedès. S'espera l'arribada d'uns 200 autocars, que la Guàrdia Urbana distribuirà en diverses zones de la ciutat. De fet, la rambla quedarà tallada al trànsit a partir de dos quarts de quatre de la tarda.

Nou torres de so i dues grans pantalles garantiran que tots els participants puguin seguir els parlaments i la lectura del manifest de la Diada, que

a Tarragona encara no s'ha fet públic qui el llegirà. També hi participaran les divuit colles castelleres de la demarcació (excepte la del barri tarragoní de Sant Pere i Sant Pau), a més dels Bordegassos de Vilanova. Així mateix, hi haurà grups de música, gegants i altres elements festius que donaran color a la concentració de la rambla fins a arribar als moments culminants.

“La majoria estem convençuts que aquesta serà l'última Diada; han de passar moltes coses aquest any”, destacava Carles Xavier Gómez, coordinador de l'ANC a Tarragona, que també recordava que, malgrat que molts consideren Tarragona una plaça difícil en termes independentistes, el 9-N van votar sí i sí 29.000 persones a la ciutat. Ahir, juntament amb la representant d'Òmnium, feia una crida a la participació: “Tots estem cridats a sortir a la rambla, perquè la Diada és de tothom; volem fer extensiva la convocatòria no només a aquells que demanem poder votar per un sí o per un no, sinó també a aquells que creguin que

cal denunciar l'arrogància de l'Estat espanyol envers Catalunya.” I hi afegien: “Els catalans estem al final del nostre procés.” El Cor Ciutat de Tarragona serà l'encarregat de posar el punt final a la mobilització d'aquest Onze de Setembre a Tarragona entonant Els segadors.

A punt

per a la Diada