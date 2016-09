Sense solució per a Síria

La possibilitat d'una solució per a Síria s'allunya. Els Estats Units i Rússia fa setmanes que malden per arribar a un acord que satisfaci les dues parts, però de moment les negociacions estan encallades. De fet, no s'ha ni aconseguit un acord perquè l'ajuda humanitària entri a les zones que des de fa mesos viuen una situació límit.

Els dos presidents es van reunir ahir durant noranta minuts en el si de la cimera del G20 per tractar de la situació siriana. Vladímir Putin i Barack Obama, però, mantenen posicions allunyades. En els pròxims dies, alts mandataris dels dos països continuaran les negociacions.

La guerra de Síria es va iniciar l'any 2011 i ja ha causat gairebé 300.000 víctimes mortals (encara que diverses fonts asseguren que la xifra ja s'acostaria al mig milió) i onze milions de desplaçats. A més, la meitat de la població siriana ha hagut d'abandonar casa seva.

Rússia fa un any que va entrar de ple en el conflicte, donant suport logístic i armament al règim de Baixar al-Assad. De fet, Moscou ha estat clau en diferents moments, quan semblava que les tropes governamentals començaven a flaquejar. Washington no veu amb bons ulls la intervenció russa i dóna suport als kurds, a més de la coalició de forces, les FSD, que aglutina combatents àrabs, a més de les forces kurdes.

Un dels principals esculls rau en les forces de l'oposició. Les dues potències no es posen d'acord, ja que Rússia assegura que la coalició antigihadista, encapçalada pels Estats Units, també dóna aixopluc a grups terroristes com ara el Front al-Nusra, que fins fa poc era filial d'Al-Qaida a Síria i que des de fa pocs mesos se'n va deslligar precisament per poder rebre més ajuda, en principi, dels països del golf Pèrsic. Amb el nom de Jabhat Fatà al-Xam (Exèrcit de la Conquesta per la Gran Síria), aquest grup, d'ideologia salafista i amb més de 10.000 homes, lluita en contra de les forces lleials al règim i també contra Estat Islàmic, i dóna suport a grups de l'oposició.

El president dels Estats Units, Barack Obama, va assegurar després de la trobada amb el seu homòleg rus, Vladímir Putin, que la conversa havia estat “sincera i directa”. Obama reconeix que les posicions estan molt distants, però va insistir a continuar la lluita contra “els enemics comuns: Estat Islàmic i el Front al-Nusra”. “El règim [de Baixar al-Assad] està bombardejant amb impunitat”, va assenyalar Obama, que creu que d'aquesta manera augmenta la capacitat de reclutament de persones que en principi no eren simpatitzants dels radicals. Tot i les diferències, Obama va advocar per perseguir l'acord: “Com més aviat puguem aportar una mica de llum [a la situació humanitària], més probable serà que puguem iniciar converses per una transició política.”

Per la seva banda, el president Putin es va mostrar més optimista i confia que l'acord per un alto el foc “arribi en els propers dies”. “Tinc molta confiança que aquests acords s'aconseguiran”, hi va afegir. Putin va assegurar que els acords entre russos i nord-americans s'hauran de consensuar amb el govern sirià i amb altres països implicats en el conflicte, inclòs l'Iran. Putin, a més, va explicar que l'entrada de tancs i soldats turcs en territori sirià no els havia suposat “una sorpresa”. “Per això tenim un Ministeri d'Afers Estrangers i uns serveis especials, per tenir menys sorpreses. Sabíem què passava i en quina direcció anaven les coses”, va afirmar.

Arran dels insistents rumors que l'operació turca havia estat consensuada prèviament entre Damasc i Ankara, amb la mediació de Moscou, el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, va assegurar ahir que “és mentida” que s'estigui preparant una reunió trilateral entre Putin, el president turc, Recep Tayyip Erdogan, i el líder sirià, Baixar al-Assad, a la capital russa. Va respondre així a la informació que s'havia publicat en diferents mitjans de comunicació àrabs sobre unes suposades negociacions entre Rússia, Turquia i Síria. Turquia també ha quedat involucrada en les darreres setmanes en el conflicte, en entrar en territori sirià per aturar els avanços dels kurdosirians i prendre posicions a Estat Islàmic.

L'ombra gihadista