Els líders del G-20 es conjuren per lluitar contra el proteccionisme

Líders empresarials i polítics de tot el món han aprofitat la cimera del G-20 a la ciutat xinesa de Hangzhou per advertir de l'ampli ressorgiment del proteccionisme comercial al món. Amb una economia mundial que creix a un ritme més lent de l'anhelat, vuit anys després del començament de la crisi financera global, els líders de les vint economies més grans del món i entitats financeres diverses reunides a Hangzhou han instat a fer esforços conjunts per impulsar el comerç mundial i coordinar polítiques macroeconòmiques.

“El proteccionisme és com beure verí per saciar la set”, va afirmar el president xinès, Xi Jinping. “El nostre objectiu és reactivar els motors del creixement del comerç internacional i la inversió, donem suport als mecanismes multilaterals de comerç i ens oposem al proteccionisme”, hi va afegir el mandatari xinès, que va instar els seus homòlegs mundials a apostar per la innovació com a motor del creixement i a abandonar la dependència de les mesures fiscals i monetàries.

Amb una cimera que ha tingut lloc poc després de la victòria del Brexit, els analistes preveien una defensa aferrissada del lliure comerç al G-20, que, alhora, ha advertit contra l'aïllacionisme a favor de la globalització. Cal recordar que el candidat del Partit Republicà a les eleccions presidencials nord-americanes, Donald Trump, aposta per les polítiques proteccionistes i menysprea diversos dels tractats de lliure comerç signats pels Estats Units.

Alhora, i segons la Casa Blanca, el G-20 va fer una cridar a crear un fòrum mundial destinat a prendre mesures per resoldre l'excés de capacitat d'acer, un dels problemes que afecten la Xina, en plena transició d'una economia dedicada a la producció a una en què l'èmfasi recau en el consumidor. No debades, la Xina produeix la meitat de la producció anual mundial d'acer, que és d'1,6 milions de tones, i brega per disminuir un excés de capacitat que estima en 300 milions de tones.

Beijing, que fa mesos que dedica esforços per fer de la cimera del G-20 un èxit, va veure com Corea del Nord distreia l'atenció dels líders mundials amb el llançament de tres míssils balístics d'abast mitjà.

Segons Corea del Sud, el règim nord-coreà va llançar des d'una regió situada al sud de Pyongyang els tres míssils, que van caure a la costa est del país després de recórrer vora mil quilòmetres. Tant els Estats Units com el Japó van denunciar les proves i les van descriure com a imprudents i imperdonables.