El govern es nega a limitar la despesa com volia l'Estat

El Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda no tancarà l'aixeta de la despesa del 2016 aquest mes de setembre tal com li reclamava que estudiés el ministeri d'Hisenda en una carta tramesa l'1 d'agost, en què li feia tot un seguit de preguntes i consideracions sobre el compliment del dèficit de l'any. El govern, que atribueix les pressions del ministeri a les ganes de “centrifugar el dèficit” que té, vista la mala evolució de les seves xifres i les amenaces de multa que rep de la UE, així li ho notifica en la contesta que li va trametre ahir, l'últim dia que tenia per fer-ho.

Segons fonts del departament, que situen l'informe en la “normalitat” de la resposta a una “demanda d'informació”, “no té sentit” des del punt de vista tècnic fer l'exercici de tancar ara la despesa –fet que implicaria que d'aquí a final d'any no se'n pogués incloure cap de nova en el pressupost que no estigués ja prevista– perquè “això ja es fa cada mes”. De fet, recorden que s'està en un escenari de pròrroga que ja limita l'ús de les partides, i que això mateix fa que s'estigui en el camí de complir el límit marcat de dèficit, el 0,7%. En aquest sentit, el govern no té constància que hagi de deixar d'arribar cap dels diners promesos del FLA, tot i que fonts de l'executiu espanyol hagin avisat que la interinitat estatal impedeix que es ratifiqui l'acord de l'abril que preveia el relaxament de la xifra des del 0,3% previst inicialment, fet que impediria la dotació ara d'uns 4.000 milions del fons, bona part dels quals corresponen a Catalunya. Economia dóna poca credibilitat a aquesta possibilitat, tenint en compte que l'Estat també s'hauria d'aplicar l'antic límit a si mateix.

A més del control de la despesa, en l'informe tramès ahir el departament també contesta a altres preguntes específiques sobre l'exercici del 2016 pel que fa a l'aplicació de la factura electrònica, l'evolució de l'impost de successions i donacions, i el d'actes jurídics documentats, o sobre com processos judicials, com ara l'adjudicació d'Aigües Ter-Llobregat, podrien afectar el compliment del dèficit.

Pendents del pressupost