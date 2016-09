L'Elisi domina l'horitzó

Un nom propi, Emmanuel Macron, ha revolucionat la rentrée política francesa, quan falten vuit mesos per a les eleccions presidencials del 2017 i els partits es lliuren a guerres intestines per escollir els seus candidats.

El ministre d'Economia, un dels personatges més populars del govern Hollande, va dimitir la setmana passada per, segons va explicar, recuperar la llibertat personal i consagrar-se a un projecte destinat a “transformar França a partir de l'any vinent”. El cop de porta del que va ser el ministre emblema del govern, l'arquitecte de les reformes de caràcter neoliberal i, en definitiva, un dels pilars del mandat d'Hollande, afebleix encara més un president impopular, que se sent “traït” i “decebut” per aquell que va començar sent el seu conseller econòmic abans d'entrar a l'executiu, l'agost del 2014.

Macron, de 38 anys, no ha dit explícitament que es llança a la cursa presidencial però, si ho acabés fent, obriria un nou front contra la candidatura d'Hollande a la reelecció.

Al marge de la decisió que acabi prenent, però, el mal ja està fet. “El gest de Macron és cruelment simptomàtic del marasme en què estan atrapats el cap de l'estat, l'esquerra que governa i el mateix país”, analitzava en un editorial Le Monde. De fet, el pas de Macron obliga Hollande a sortir de la indefinició i a anunciar públicament si es torna a presentar per a un altre mandat de cinc anys. El president ha de dir si concorrerà a les primàries del Partit Socialista (PS) per triar el candidat a l'Elisi, unes eleccions internes que tindran lloc a finals de gener, tres mesos abans de la primera volta presidencial.

Mentre el president acaba de desfullar la margarida, dos exministres socialistes el desafien per l'esquerra. Benoît Hamon i Arnaud Montebourg ja s'han declarat disposats a competir per la nominació i, per acabar-ho d'adobar, tots els sondejos vaticinen dificultats pel PS per arribar a la segona volta presidencial.

“El llistó a superar [per a la segona volta] és molt alt, al voltant del 25% dels vots, i sembla molt difícil que l'esquerra el pugui assolir”, explica Bruno Jeanbart, director general adjunt de l'institut de sondejos OpinionWay. Per aquest expert, l'esquerra té “dos problemes”: encadena mals resultats en tots els comicis des del 2012 i, a més, “està molt dividida”. I encara que, finalment, Macron no es presentés i s'evités una fuga de vots cap al centre, queda la candidatura de Jean-Luc Mélenchon, representant de l'esquerra radical, que es va endur l'11% dels sufragis en la primera volta de les presidencials del 2012. Si a això s'hi afegeixen les previsions de les enquestes –la candidata de l'extrema dreta, Marine Le Pen, passarà a la segona volta però no guanyarà les eleccions–, tot plegat fa pensar a Jeanbart que, al final, “la veritable elecció presidencial es decidirà el mes de novembre, i no pas al maig”, en referència a les primàries de l'oposició de dreta, el 20 i el 27 de novembre. “A priori, el vencedor de les primàries de la dreta serà el vencedor de les presidencials”. Però la cursa interna d'Els Republicans, el principal partit de la dreta, també està oberta. Hi competeixen una dotzena d'aspirants, entre els quals dos favorits: l'expresident Nicolas Sarkozy (2007-2012) i l'exprimer ministre Alain Juppé. De moment, l'avantatge és per a Juppé, però, segons un sondeig de finals d'agost, Sarkozy escurça distàncies gràcies a una campanya contra el terrorisme gihadista i a favor dels signes d'identitat francesos. S'haurà de veure com l'afecta, però, l'anunci de la fiscalia de voler jutjar-lo pels comptes de la campanya del 2012. Per l'historiador Jean Garrigues, una victòria de Sarkozy en primera volta suposaria, paradoxalment, una taula de salvació per a l'actual inquilí de l'Elisi. Hollande necessita que sigui Sarkozy el que guanyi la nominació conservadora: “Necessita un candidat de dreta radical o dura perquè això li deixa l'espai dels centristes.” Seria, també, una reedició del duel electoral del 2012, el que va desallotjar Sarkozy del palau de l'Elisi. Tot això podria passar, o no, si finalment Hollande acaba acceptant tornar-se a presentar a la cursa. Ho podria anunciar aviat.