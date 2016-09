Quim Torra: “Si Muriel sumava, el tàndem amb Forcadell multiplicava”

S'apropa l'11 de setembre i el record de la Muriel Casals, una de les figures imprescindibles per entendre el procés des de l'inici, està més present que mai. Aquest dijous la Generalitat li ret homenatge amb l'atorgament de la medalla d'or i enguany la diada també la recordarà. Quim Torra, amic i successor de Muriel Casals a Òmnium Cultural, explica a través de Muriel Casals i la revolució dels somriures la figura d'aquesta activista cultural, política i cívica incansable. “El somriure de la Muriel era innat, somreia de cor i amb facilitat...i mai un somriure ha sigut més eficaç per una causa com la del moviment independentista”, ha explicat Torra. L'autor ha posat molt de relleu la importància tant de Carme Forcadell com de Muriel Casals.“Si Muriel sumava, el tàndem amb Forcadell multiplicava” i ambd ues van eixamplar l'espai central de l'independentisme .

Amb uns inicis com a militant del PSUC i compromesa fortament amb la lluita per la cultura i la llengua catalana, Casals va ser un dels personatges que Junts Pel Sí va incorporar a les llistes, juntament amb altres perfils independents, com el seu successor en la comissió d'estudi del Procés Constituent, Lluis Llach. Torra la qualifica de revolucionària, ja que sempre va tenir una causa per la qual lluitar. “El seu record ja ajuda al procés independentista”, ha dit el periodista, “mentre continuem parlant d 'ella i el seu record sigui present, jo crec que continua fent una bona feina” .

Torra també ha parlat de l'altra gran figura vinguda des de la societat civil, Carme Forcadell, amenaçada pel TC amb la inhabilitació. Segons Torra, “podria provocar una via d'acceleració, perquè no permetrem que Carme Forcadell deixi de ser la presidenta del Parlament de Catalunya”, i la “revolta democràtica” que suposa el R UI podria quedar superada per aquesta inhabilitació .