Iceta comunica a Puigdemont que el PSC no li donarà suport en la seva qüestió de confiança

El president del grup parlamentari socialista, Miquel Iceta, ha comunicat formalment al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que els 16 diputats del PSC votaran en contra seva durant la qüestió de confiança del proper 28 de setembre perquè no comparteixen el seu full de ruta.

El líder socialista ha traslladat la posició del seu partit a Puigdemont en la reunió que tots dos han mantingut aquest dimarts al Palau de la Generalitat dins la roda de contactes que el cap de l'executiu està mantenint aquests dies amb els líders parlamentaris.

Després de la trobada, Iceta ha explicat que el president li ha manifestat que enfoca la qüestió de confiança “com una ratificació dels seus compromisos al debat d'investidura”, motiu pel qual els socialistes no hi votaran a favor.

“Ens mantenim en la posició que van prendre aleshores i li he anunciat que, si són aquests els plantejaments que ens farà, els socialistes votarem en contra de la qüestió de confiança perquè no compartim ni els objectius ni el full de ruta” que el president va manifestar en la seva investidura.

On sí que han coincidit tots dos líders polítics és en la necessitat que hi hagi un nou govern a l'Estat que es prengui seriosament el “problema” català. “Tant al president com a mi ens agradaria un govern diferent a Espanya, capaç de dialogar”, ha assegurat. “La política catalana i espanyola necessiten més diàleg i acords”, ha afirmat.

La qüestió de confiança i la política espanyola ha ocupat la major part de la conversa, i no ha quedat temps de parlar de pressupostos. Això no obstant, tots dos s'han compromès a “seguir parlant” d'aquesta qüestió, ha assenyalat Iceta.

Puigdemont també s'ha reunit aquest dimarts amb Iceta i amb el president del grup parlamentari de Catalunya Sí Que Es Pot, Lluís Rabell. Dilluns ho va fer amb el líder del PP al Parlament, Xavier García Albiol i divendres ho va fer amb la presidenta i la portaveu de la CUP al Parlament, Mireia Boya i Anna Gabriel. Demà dimecres a partir de les 9, el cap de l'executiu tancarà la ronda de contactes amb la trobada amb la líder parlamentària de C's, Inés Arrimadas.