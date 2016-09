El TC manté la inhabilitació d'Otegi per concórrer a les eleccions basques

El Tribunal Constitucional (TC) ha rebutjat aquest dimarts admetre a tràmit el recurs d'empara presentat pel secretari general de Sortu, Arnaldo Otegi, contra la decisió del jutjat de Sant Sebastià d'excloure'l de les llistes de la coalició EH Bildu per a les eleccions del proper 25 de setembre al parlament del País Basc. El TC manté d'aquesta manera la inhabilitació del líder abertzale per concórrer als comicis.

Els cinc magistrats de la Sala Primera del tribunal de garanties han trigat poc més d'una hora en prendre la decisió, que confirma els argumentsdonats el passat 2 de setembre pel Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de la capital guipuscoana. Aquest tribunal considerava “ferma” i “judicialment esgotada” la privació del dret de sufragi passiu imposada a Otegi en la sentència de l'Audiencia Nacional que el va condemnar a sis anys i mig pel cas Beteragune.

Els magistrat ni tan sols han entrat a discutir el fons de la qüestió, ja que entenen que ni la decisió de la Junta Electoral com del magistrat del País Basc va vulnerar els drets fonamentals d'Otegi.

Otegi va ser condemnat per l'intent de recompondre la il·legalitzada Batasuna a sis anys i mig de presó i sis anys i mig d'inhabilitació, fet que segons el criteri del govern espanyol implica que no es podrà presentar a les eleccions fins el 2021.

Malgrat aquesta lectura, el mateix fiscal superior del País Basc, Juan Calparsoro va admetre que hi ha dubtes sobre aquesta interpretació perquè la sentència de l'Audiencia Nacional no especifica per a quins càrrecs quedaria exclòs. La defensa d'Otegi sosté que la inhabilitació es va extingir en el moment en que Otegi va complir, íntegrament, els sis anys i mig de presó.

El Constitucional considera, però, que el criteri contrari a la possibilitat que Otegi es presenti a les eleccions és el que preval, i dóna per vàlides la interpretació del jutjat basc i de la Junta Electoral.