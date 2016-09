Puigdemont defensa una fórmula “inclusiva” per culminar el procés

Carles Puigdemont feia notar ahir que no parla mai “d'unilateralitat” ni de “referèndum unilateral”, sinó de referèndum, sense adjectius. En ple debat públic sobre el RUI, i enmig dels contactes oberts amb tots els grups parlamentaris amb vista a la qüestió de confiança del dia 28, el president de la Generalitat va advocar per trobar “la fórmula més inclusiva” per fer la independència. Un cop s'hagi reunit, aquesta tarda, amb els presidents de l'ANC i Òmnium, Puigdemont aclarirà si assistirà o no a la manifestació de la Diada. Tot i que els anys anteriors sí que hi havia anat com a alcalde de Girona, el president va assenyalar que sospesa ara si assistir-hi tenint en compte els esdeveniments polítics dels pròxims mesos, començant per la qüestió de confiança que, a la pràctica, obrirà el calendari parlamentari de plens.

El govern considera, de fet, que si la CUP s'avé a facilitar la superació de la votació clau haurà de ser coherent durant el debat dels pressupostos, atès que els comptes han d'incloure les partides corresponents a les estructures d'estat i, eventualment, del RUI. En mans de JxSí i la CUP hi ha la construcció d'una “cadena de confiances” que —segons la portaveu de l'executiu, Neus Munté— ha de reforçar l'aplicació del full de ruta.

Puigdemont també es va ratificar en el calendari de 18 mesos de JxSí. A partir del juliol de l'any que ve, va dir, es convocarà la “pantalla democràtica” que encara està per determinar i amb què es tancaria el mandat. Abans, en els plans de JxSí i la CUP hi ha el propòsit d'acabar el marc legislatiu necessari per a la desconnexió, amb la llei de transitorietat jurídica com a nucli. El Parlament va començar ahir el tràmit de la norma sobre el codi tributari, de la hisenda pròpia.