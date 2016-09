EUiA s'alinea amb ICV i no participarà en la Diada

EUiA no acudirà com a organització a la mobilització convocada per l'ANC i Òmnium per la Diada, però sí que hi seran presents alguns dels dirigents a títol individual, entre els quals no es troba el seu líder, Joan Josep Nuet. La divisió d'opinions en la direcció del partit va fer que es decidís per majoria en una llarga reunió dilluns a la nit donar llibertat perquè la militància participi en tots els actes reivindicatius de la jornada, inclòs el sobiranista.De fet, hi ha membres de la cúpula, independentistes i federalistes, que ja han manifestat la seva intenció de participar en la manifestació de l'ANC i Òmnium.

EUiA, l'últim membre de la confluència d'esquerres que es posiciona sobre la Diada després que Podem va decidir el cap de setmana participar-hi, s'alinea, doncs, amb ICV, que no té previst acudir-hi, a diferència d'Ada Colau. En canvi, la comissió nacional del partit va fer una crida a la militància perquè participi en la mobilització convocada pels comuns diumenge al matí a Sant Boi. Nuet sí que hi serà, per reivindicar el catalanisme popular en el quarantè aniversari del primer Onze de Setembre massiu després del franquisme.

D'altra banda, EUiA ha fet públic un manifest per denunciar que “les amenaces i actituds antidemocràtiques del PP i el seu govern” fan necessària “més unitat democràtica de les forces catalanistes”.