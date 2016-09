Estat d'alerta judicial

No hi haurà cap més treva. La fiscalia general de l'Estat té a punt tota l'artilleria si els artífexs del procés persisteixen en la desobediència al Tribunal Constitucional. Invocant precisament la sentència del desembre del 2015 –dictada per aquest òrgan i per la qual s'anul·lava la desconnexió aprovada pel Parlament i s'adverteix de la possibilitat d'actuar contra Carme Forcadell–, Consuelo Madrigal alertava que la fiscalia activarà la via penal, “si fos el cas”, adduint que “en una concepció democràtica del poder no hi ha més legitimitat que la fundada en la Constitució”. I la seva defensa assegurava que la portaran a terme fins a les darreres conseqüències.

A les vigílies de l'11-S i durant l'acte d'obertura de l'any judicial que es va fer ahir al Tribunal Suprem, presidit pel rei Felip VI, la fiscal general de l'Estat va dedicar un dur al·legat contra “el desafiament de l'estat de dret i el menysteniment de l'ordre constitucional” que es planteja “des de sectors independentistes”. Així, davant la determinació del Parlament d'avançar en el procés, Madrigal va carregar contra determinats “discursos polítics i publicitaris que invoquen la llibertat. Alguns la invoquen per proposar l'incompliment de les lleis i la desatenció de les llibertats, que són l'essència mateixa de la democràcia”. Tot plegat la va portar a concloure que “determinats usos de la llibertat poden posar en perill la democràcia”.

Lloances al TC