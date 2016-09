Gimeno apel·la a la lleialtat al Parlament

Conscient de la tumultuosa polèmica que va precipitar el cessament de l'anterior cap de l'Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso, el nou director, Miguel Ángel Gimeno, va oferir un discurs de mà oberta en la seva presa de possessió del càrrec, ahir al Parlament. Nomenat per la cambra amb els vots favorables de JxSí, el PSC, la CUP i CSQP, l'expresident del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) es va comprometre a actuar amb “lleialtat” al Parlament. En un discurs en què es van sobreentendre les distàncies que marcava amb l'antecessor, va destacar que treballarà “per l'interès general” per garantir la “imparcialitat”, la “transparència” i la “independència” de l'organisme que ha de lluitar contra la corrupció en les administracions públiques. “No hi ha integritat sense transparència”, va dir, al mateix temps que va defensar “el dret de saber de la ciutadania”.

Tot i no tenir encara un pla estratègic –va ser nomenat fa poc més d'un mes– i reconèixer la feina dels treballadors de l'oficina, va avisar que caldrà “conèixer l'estat de la situació”. Va oferir, això sí, algunes línies mestres de com vol dirigir l'organisme, com ara la seva plena disponibilitat a donar explicacions al Parlament “les vegades que calgui”, la insistència en la tasca de “prevenció” o la intenció d'“investigar sempre que hi hagi versemblança”. “Les relacions amb aquest Parlament i amb altres institucions han de ser freqüents, fluïdes i intenses.” També va oferir-se a col·laborar amb “les entitats de la societat civil” que ja lluiten contra la corrupció.

Més explícita sobre “les circumstàncies del canvi” al capdavant d'Antifrau va ser la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que va qualificar “el contingut de les converses” filtrades entre De Alfonso i “l'encara ministre de l'Interior”, Jorge Fernández Díaz, de “cop molt dur a la imatge de l'oficina”. Per aquest motiu, va instar Gimeno a recuperar “la confiança” d'una “institució pionera a l'Estat” per fer-la “útil i eficaç en la lluita contra la corrupció”, salvaguardada dels “interessos partidistes, personals i ideològics”. Així, va encoratjar Gimeno a “donar un impuls a l'oficina” i a reforçar-ne “la imatge”.

En l'acte de presa de possessió van assistir els consellers de Justícia i Governació (Carles Mundó i Meritxell Borràs), diversos portaveus parlamentaris i diputats de tots els partits menys de la CUP, a banda de diversos convidats.