El govern crea quatre delegacions més a Europa

Tenir una representació a l'exterior amb vocació d'estat i a l'altura del país. Així va descriure ahir el conseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva, l'objecte de l'ampliació de la xarxa de delegacions del govern a l'estranger aprovada en el darrer consell de govern. Ginebra, Copenhaguen, Varsòvia i Zagreb seran les quatre noves seus amb què l'executiu vol completar el mapa de la diplomàcia catalana a Europa abans que acabi la legislatura, amb permís del pressupost que aquesta setmana es comença a negociar. El ritme del desplegament dependrà precisament dels nous comptes.

L'expansió decretada ahir pretén cobrir tota l'àrea dels països nòrdics des de Copenhaguen –amb accés a membres de l'Associació Europea de Lliure Comerç (EFTA)–, la zona del Bàltic des de Varsòvia, els Balcans des de Zagreb i tenir entrada als organismes multilaterals instal·lats a Ginebra. En el cas de la capital croata, el govern vol posar un peu també al conjunt de països de l'Europa sud-oriental, és a dir, el delegat tindrà el mandat de prospecció a Grècia, Bulgària, Moldàvia i Romania.

“No es tracta de ser a tot arreu, sinó d'arribar a tot arreu” és la filosofia de Romeva, que concep aquestes delegacions com a hubs territorials. “Continuem endavant”, va remarcar el conseller, en un missatge adreçat també a Madrid. L'aprovació de les quatre noves delegacions arribava l'endemà que el ministre d'Afers Estrangers espanyol en funcions, José Manuel García-Margallo, mantingués diverses reunions amb representants vaticans i italians per tractar de la qüestió de la independència de Catalunya, i organitzés una roda de premsa a l'ambaixada espanyola a Roma per acusar la Generalitat d'estar duent a terme “una ofensiva internacional per explicar les seves raons del separatisme”.

Romeva va replicar que García-Margallo “no està actuant com a ministre de tots els espanyols, sinó d'una part”. “No només està obviant, sinó que està anant en contra del que democràticament una part molt important del territori està plantejant. No fa de ministre d'un estat, sinó d'una opció que el que fa és negar un dret democràtic”, va lamentar el conseller.

Aval estatutari