A Sant Boi, fa 40 anys

Carbonell va ser triat “perquè tenia més autoritat moral que ningú”, segons Sellarès

Setanta-dues hores abans no se sabia que la primera Diada de l'Onze de Setembre autoritzada després del franquisme se celebraria a Sant Boi. L'Assemblea de Catalunya ho tenia tot preparat per celebrar-la al parc de la Ciutadella de Barcelona. Havien decidit, aquell any 1976, que la Diada reivindicativa “s'havia de celebrar demanant permís, de la manera més legal possible”, explica Miquel Sellarès. A principis de setembre va tenir lloc una reunió del governador civil de Barcelona Salvador Sánchez-Terán i el ministre de Governació, Rodolfo Martín Villa, amb els representants de l'Assemblea de Catalunya Josep Benet, Salvador Coromina, Pere Portabella, Antoni Gutiérrez Díaz i Miquel Sellarès. La reunió es va fer a la residència privada del governador civil, “en un ambient de cordialitat”, però no hi va haver acord i l'Assemblea va decidir mantenir la convocatòria al parc de la Ciutadella. Tres dies abans de la Diada, les autoritats espanyoles van prohibir formalment l'acte de la Ciutadella i van proposar “com a única alternativa fer-lo a Sant Boi, de difícil accés i en una plaça gens cèntrica”.

L'Assemblea va acceptar el repte d'organitzar l'acte en 48 hores. “Vam crear una mena d'estat major que duraria anys i que ens permetria convocar la manifestació del milió de persones l'any següent”, diu Sellarès, que va ser el responsable de seguretat a Sant Boi. Alguns dels membres de l'estructura creada per l'Assemblea formarien part, més tard, “de la primera fornada de la policia de Catalunya”. El governador civil va imposar-los que treballessin amb els comandaments de la Guàrdia Civil, els serveis secrets i “el famós comissari Fuentes, cap d'ordre públic de Barcelona”. Van col·laborar-hi, per l'Assemblea, el mateix Sellarès, Carles Quingles, Enric Cama, Lluís Renau i “un grup de nois de Santa Coloma de Gramenet” que feien tasques de guardaespatlles. Aquells comandaments de les forces policials espanyoles “tenien la sensació que el règim anterior s'havia acabat i que s'havien d'entendre amb nosaltres”.

Dins l'Assemblea de Catalunya hi va haver tensions per acordar els oradors que havien de prendre la paraula a Sant Boi. El PSUC volia imposar algú del partit, sectors conservadors preferien algú proper a Jordi Pujol i “els sectors emergents independentistes” optaven per Jordi Carbonell o Josep Benet. Finalment, Carbonell va ser triat “perquè tenia més autoritat moral que ningú”, segons Sellarès. El Consell de Forces Polítiques de Catalunya va triar Miquel Roca i el govern civil va “imposar Octavi Saltor, de la Lliga, que estava ben vist per Samaranch i les autoritats franquistes”.

La seguretat de l'acte va anar a càrrec de l'Assemblea, amb un dispositiu de cinc-centes persones. Van negociar amb les forces de seguretat que no intervinguessin si no els ho demanaven expressament. Policia i Guàrdia Civil es van fer discrets, estacionant en carrers propers a la plaça i només van intervenir quan dos grups de falangistes van irrompre cridant “Viva Franco”. A demanda dels organitzadors, la Guàrdia Civil i la policia van carregar contra els franquistes.

L'acte va congregar unes cent mil persones i Jordi Carbonell “va fer història pronunciant la cèlebre frase «Que la prudència no ens faci traïdors»”. Organitzadors i comandaments policials van acabar celebrant-ho junts “prenent una copa al castell de Sant Boi tot fent una valoració del resultat de la col·laboració”, recorda Sellarès.

Per commemorar aquella primera manifestació autoritzada de la Diada, ERC, la CUP i Podem organitzen demà un acte conjunt amb el lema Que la prudència no ens faci traïdors, en homenatge a Carbonell. Hi intervindran els actuals diputats Anna Gabriel (CUP) Albano-Dante Fachin (CSQP) i el vicepresident de la Generalitat i líder d'ERC, Oriol Junqueras. També hi participaran els secretaris generals dels sindicats Joan Carles Gallego (CCOO), Camil Ros (UGT), Carles Sastre (Intersindical CSC) i Oriol Pintos (COS). Miquel Sellarès hi intervindrà com un dels organitzadors de la Diada del 1976 i els actuals organitzadors no han previst la presència del Partit Demòcrata Català.