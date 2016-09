Sant Boi fa 40 anys

Jordi Carbonellva ser triat per parlar “perquè tenia més autoritat moral que ningú”

Setanta-dues hores abans no se sabia que la primera Diada de l'Onze de Setembre autoritzada després del franquisme se celebraria a Sant Boi. L'Assemblea de Catalunya ho tenia tot preparat per celebrar-la al parc de la Ciutadella de Barcelona. Havien decidit, aquell any 1976, que la Diada reivindicativa “s'havia de celebrar demanant permís, de la manera més legal possible”, explica Miquel Sellarès, que recorda que qui més insistia en aquest aspecte era el PSUC, a través de d'Antoni Gutiérrez Díaz.

A principis de setembre va tenir lloc una reunió entre el governador civil de Barcelona Salvador Sánchez-Terán, acompanyat del ministre de Governació, Rodolfo Martín Villa, i els representants de l'Assemblea de Catalunya Josep Benet, Salvador Coromina, Pere Portabella, Antoni Gutiérrez Díaz i Miquel Sellarès. La reunió es va fer a la residència privada del governador civil –la mateixa on resideix actualment la delegada del govern espanyol a Catalunya, María de los Llanos de Luna– “en un bon ambient de cordialitat, prenent un whisky.” Malgrat la “cordialitat” i les bones maneres, no hi va haver acord i els representants de l'Assemblea van decidir mantenir la convocatòria que ja tenien organitzada al parc de la Ciutadella. Els semblava que el govern espanyol acceptaria el fet consumat; però, tres dies abans de la Diada, van rebre la notificació oficial en què es prohibia formalment l'acte de la Ciutadella i es proposava “com a única alternativa” fer-lo a Sant Boi de Llobregat, que, com assenyala Sellarès, “llavors era una població de difícil accés i, a més, la imposició era fer-ho en una plaça gens cèntrica.

Organitzat en 48 hores