La Coronela anirà a Palau

El president Puigdemont rebrà la Coronela a les deu del matí al Palau de la Generalitat en la Diada, després que l'Ajuntament li hagi refusat, enguany, l'autorització de sortir per la porta gòtica del consistori per iniciar la seva reconstitució històrica fins al monument de Rafael Casanova. Tanmateix, fins al darrer moment, la Coronela intentarà, “per ser fidels als fets de l'11 de setembre”, iniciar la desfilada des de l'edifici de l'ajuntament, abans de ser rebuts pel president. Nicolás Martín, president de l'entitat, explica: “Seguim el recorregut que va fer Rafael Casanova dirigint la Coronela aquell 11 de setembre del 1714, de la porta gòtica i la plaça de Sant Jaume, seguint carrer del Bisbe, plaça Nova, Portal de l'Àngel, carrers Comtal i Jonqueres, i fins l'actual ronda Sant Pere.”

El malestar de la Coronela amb l'Ajuntament d'Ada Colau ve a partir de la carta que els va enviar el comissionat de Memòria Històrica, Ricard Vinyes, on refusava que sortissin de l'ajuntament, amb l'argument que “una desfilada d'època no s'adiu” amb la manera de commemorar l'11 de setembre del consistori. “Incomprensible”, afirma Martín, que considera que la seva activitat és “ni més ni menys que memòria històrica”. La Coronela, de manera desinteressada, ofereix durant l'any un servei gratuït a l'Ajuntament de Barcelona obrint, els matins de cada primer i tercer diumenge de mes, el jardins del Baluard, vora el Museu Marítim de les Drassanes, i per als quals “no hi ha el pressupost necessari per mantenir-los sempre oberts”.

Amb l'ANC i Òmnium a la tarda