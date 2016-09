Iglesias és el diputat que més IRPF va pagar l'any passat

Pablo Iglesias és el diputat espanyol que més IRPF va pagar l'any passat: 39.488 euros. Això s'explica perquè també és el diputat que més va cobrar, segons la declaració de béns dels diputats que es va fer pública ahir.

El 2015, Iglesias era europarlamentari i a més va cobrar de la seva formació política. En total, 85.726 euros. A aquesta xifra cal sumar altres rendes que no es consideren salari però que tributen: 33.700 euros per drets d'autor. Si sumem tots els conceptes, Iglesias va rebre 119.426 euros el 2015.

Val a dir que en aquestes declaracions es fan constar els béns que posseeixen els diputats i totes les rendes rebudes, però no les que provenen del mateix Congrés.

Segons la mateixa declaració de béns, Mariano Rajoy demostra ser no només un president en funcions molt discret, sinó també un bon administrador. Malgrat que fa cinc anys que cobra 79.458 euros per la seva responsabilitat política, declara tenir 343.083 euros en fons d'inversió, 190.222 euros més en accions de borsa; 151.779 euros en una assegurança i 21.204 en un dipòsit. A aquests diners cal sumar un apartament i una oficina a Pontevedra, un pis a Madrid i la meitat d'un habitatge familiar també a la capital d'Espanya. La seva última compra va ser un apartament a l'illa de Gran Canària. Rajoy no té vehicle de propietat. Va pagar a Hisenda 27.290 euros.

