Assalt al feu del PNB

Difícils. Així es presenten per al PNB les eleccions al Parlament de Vitòria del 25-S, la campanya de les quals comença aquesta mitjanit. I els jeltzales ho saben, perquè per primera vegada una força no sobiranista –Podem– els trepitja els talons i podria protagonitzar el canvi amb totes les forces en joc, inclosos els abertzales.

Però hores abans que a la mitjanit s'obrís oficialment la campanya, el Tribunal Constitucional va decidir no admetre a tràmit el recurs sobre la inhabilitació d'Arnaldo Otegi com a candidat, amb la qual cosa li barrava el pas. Otegi va reaccionar qualificant aquesta decisió de “cacicada” i va acusar el govern espanyol d'utilitzar “males arts” contra els dissidents polítics.

La complicada situació que viu la política espanyola i el tacticisme han convertit aquests comicis en claus. Tant el PP com el PSOE hi han fiat el seu “futur” més immediat, i no precisament perquè pensin que tenen possibilitats de treure un bon resultat, sinó perquè confien que poden ajudar a desbloquejar la investidura del futur president espanyol.

Per això veurem desfilar pel País Basc, durant els pròxims 15 dies de campanya, les primeres espases del PP, el PSOE, Podem i C's, formació aquesta última que aspira a obtenir l'únic diputat que va treure UPyD el 2012, després de la desaparició de la formació de Rosa Díez.

A banda de l'impacte que puguin tenir en la política espanyola, aquestes eleccions presenten uns ingredients molt interessants en clau basca; el més important de tots la irrupció de Podem, que podria complicar, i molt, la permanència del PNB a Ajuria Enea després que en les eleccions generals del 26-J es convertís en l'opció preferida dels votants bascos.

Falta veure si aquest resultat podria traduir-se en unes eleccions basques. Els sondejos publicats fins ara, l'Euskobarómetro del març i la macroenquesta d'EiTB Focus del juny i el setembre, donen com a guanyador el PNB i indiquen una dura pugna per la segona posició entre EH Bildu i Podem.

L'últim sondeig dóna als jeltzales capitanejats per Iñigo Urkullu 27 escons, els mateixos que fa quatre anys, mentre que EH Bildu passaria de 21 a 17, guanyaria la pugna amb Podem i aguantaria la segona posició. La formació morada s'estrenaria en uns comicis bascos amb 14 diputats, segons el sondeig, mentre que el PSE en perdria la meitat i quedaria amb 8. Els mateixos que el PP, que en baixaria 2, mentre que C's, n'aconseguiria un.

Amb aquests números, per tornar a investir el seu candidat, i davant una hipotètica aliança entre EH Bildu i Podem, el PNB no en faria prou com fa quatre anys, amb l'abstenció només del PSE i el PP. Per fer front a una aliança entre EH Bildu i Podem, els nacionalistes necessitarien sumar els vots del PSE o els del PP. I aquí és quan entra a escena la política espanyola. Només amb el suport del PP o el PSE, els d'Urkullu podrien continuar mantenint el seu feu, però els jeltzales evidenciarien així la seva aposta autonomista, ja que s'entregarien a les formacions unionistes, aquelles que un dia van fer pinça i que més tard els van arrabassar Ajuria Enea, havent il·legalitzat abans, però, l'esquerra abertzale. Només amb la il·legalització dels independentistes, els unionistes van poder arrabassar el poder al PNB. Va ser el 2009 i el socialista Patxi López es va convertir en el primer lehendakari no nacionalista. El 2012, amb els abertzales de nou en joc, el PNB va recuperar Ajuria Enea.

Però en aquests darrers quatre anys l'escena política ha canviat molt: irrupció de Podem i tornada a escena d'Otegi després de sis anys a la presó, cosa que ha forçat al PNB a endurir el discurs sobiranista.

Hi ha un fet evident: Otegi continua sent el “candidat”. El factor humà, traduït en el seu lideratge i carisma, incrementat pel seu empresonament, serà la principal carta que jugarà EH Bildu per tornar a mobilitzar l'independentisme.

Només d'abandonar el penal de Logronyo, Otegi es va posar a treballar per treure l'independentisme de la letargia en que havia caigut. Però el primer gran repte al qual va haver de fer front l'independentisme amb Otegi al carrer, el 26-J, no va donar els resultats esperats: va perdre 32.000 vots respecte del 20-D i va quedar en quarta posició per darrere de Podem, el PNB i el PSE, i per davant només del PP. És precisament als independentistes a qui més mal a fet Podem, i gràcies en part a la seva ambigüitat en el tema territorial. Defensa l'acostament dels presos i aposta pel dret a decidir, però no és independentista. Una ambigüitat calculada que li ha permès atreure votants que no eren clarament independentistes però sí rupturistes, una línia que aquest 25-S es veu reflectida en l'elecció de la seva cap de llista: Pili Zabala, germana del militant d'ETA Joxi Zabala, segrestat i assassinat pels GAL el 1983 junt amb Joxean Lasa, els cadàvers dels quals van aparèixer després enterrats en calç viva.

Aquesta tolosana de 48 anys, un referent en l'àmbit de la reconciliació, podria protagonitzar el canvi basc. El PSE intentarà mantenir el tipus amb la bilbaïna Idoia Martínez, exconsellera de López.

El PP basc presenta com a candidat l'exministre Alfonso Alonso, recentment condemnat per perjudici als comptes públics per un cas vinculat a la seva etapa al capdavant de l'alcaldia de Vitòria. El PP s'hi juga molt en aquests comicis. La seva presència institucional al País Basc és molt minsa. I és que té obertes dues crisis: una, creada amb la sortida d'Arantza Quiroga, forçada pel PP des de Madrid per haver promogut un acord sobre convivència amb tots els partits, inclosos els abertzales, i una altra de política, ja que la desaparició d'ETA els ha deixat sense discurs.