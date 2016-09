Merkel demana unitat per fer front al creixent populisme

La cancellera alemanya, Angela Merkel, va tornar a defensar ahir la seva gestió de la crisi dels refugiats arran de les constants i creixents crítiques, i va demanar unitat a les forces parlamentàries per combatre l'avançament de la formació populista Alternativa per Alemanya (AfD). Els refugiats i els successius èxits electorals del partit d'extrema dreta van centrar el debat general fet ahir al Bundestag amb motiu del pressupost de l'any que ve, on Merkel va advertir que l'AfD suposa un “desafiament” per a tots els partits tradicionalistes, els quals va convidar a “mesurar” el llenguatge, i evitar una escalada en els discursos i en el joc dels populistes.

Buscar “petits avantatges” partidistes només afavorirà a qui guanya vots amb “eslògans i respostes aparentment fàcils” als problemes del país, va alertar Merkel amb un missatge dirigit, més que a l'oposició, a les forces de la gran coalició i als seus socis conservadors de Baviera, que reclamen des de fa mesos posar un límit a l'entrada de refugiats.

“Si ens aferrem a la veritat, guanyarem. I recuperarem el més important, el que necessitem, la confiança de la gent”, va afirmar la cancellera, que va aconsellar no insultar els votants de l'AfD.

Aquest pronunciament de la cancellera té lloc després de la patacada del seu partit en les eleccions de diumenge passat a l'estat de Mecklenburg-Pomerània Occidental, precisament el land d'on és originària Merkel. La Unió Cristianodemòcrata (CDU) va ser superada en aquestes eleccions regionals per l'AfD, que es va situar com a segona força política amb un 21% dels vots. El Partit Socialdemòcrata va guanyar amb el 30% dels vots.

“La situació és avui molt millor que fa un any, encara que evidentment queda molt per fer”, va manifestar Merkel, després de recordar la reducció en l'arribada de refugiats, l'avançament en la protecció de les fronteres exteriors de la UE, l'enduriment de la llei d'asil i les noves normes per millorar la integració. A parer seu, s'han de tenir en compte les preocupacions de la gent, estiguin o no justificades, però també “defensar els fets” i respondre a una pregunta clau: “quin país vol ser Alemanya al segle XXI”.

Quan falta un any per a les eleccions generals, Merkel va apostar en el seu parlament pels valors de “llibertat, seguretat, justícia i solidaritat”, i davant les pors de la població va assegurar que “Alemanya continuarà sent Alemanya”, amb els seus principis de generositat, la democràcia, l'estat de dret i l'economia social de mercat. “El terrorisme no és un nou problema que ha arribat ara amb els refugiats”, va dir la cancellera, que va prometre també més seguretat.