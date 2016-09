Puigdemont anirà a la Diada de l'ANC i Òmnium a Salt

Ja ho havia insinuat el cap de setmana, quan va defensar el seu dret a anar-hi, i ahir ho va fer oficial durant una recepció als presidents de l'ANC, Jordi Sànchez, i d'Òmnium, Jordi Cuixart, abans de difondre-ho en un breu vídeo a Twitter. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, participarà a Salt en una de les cinc mobilitzacions que, per cinquè any seguit, convoquen les dues entitats per la Diada per reclamar la constitució d'una república catalana. Puigdemont ja havia anat a totes les anteriors quan era alcalde de Girona –fins i tot va noliejar trens per desplaçar-se a Barcelona–, però aquesta serà la primera de les grans manifestacions a què acudeix un president. Tot i donar-hi suport i haver rebut els organitzadors en les hores següents, Artur Mas havia declinat anar a totes les anteriors adduint la condició institucional de representant de tot el poble.

La portaveu del govern, Neus Munté, justificava ahir el dret de Puigdemont perquè, tot i tenir “molt en compte” aquest vessant institucional, “també té dret a manifestar-se com un ciutadà més en un acte unitari, cívic i democràtic”, tal com va fer els anys anteriors, quan ja ho va compatibilitzar amb el càrrec d'alcalde. En aquest sentit, això sí, Munté ja avançava que el president “defugirà tot protagonisme”, que entén que aquell dia “ha de ser de tota la ciutadania”. La consellera de la Presidència, de fet, també avançava que tots els membres del govern –tret del titular d'Interior, Jordi Jané, que haurà de coordinar les tasques de seguretat– aniran a les mobilitzacions que s'organitzen en cinc ciutats, per on es distribuiran segons la seva “adscripció territorial”. Així per exemple, el conseller de Cultura, Santi Vila, també serà a Salt, i el de Justícia, Carles Mundó, anirà a Berga.

Munté defensava la decisió per “l'àmplia coincidència” de la reivindicació amb el “mandat democràtic” del 27-S, i hi afegia com a raó “l'agressivitat” de l'Estat contra el sobiranisme, que “convida” a sortir al carrer, un fet en què van coincidir les entitats que, sense anar més lluny, recordaven les amenaces de la fiscal general dimarts o l'avís ahir que la finalitat independentista del PDC pot anar contra la llei de partits. “Una de les motivacions de la Diada és la denúncia de l'atac permanent protagonitzat per l'Estat, al qual la ciutadania sabrà donar resposta”, indicava Sànchez, que com Cuixart es felicita per l'assistència de Puigdemont, i més a Salt, fet “simbòlic” perquè reforça la seva crida descentralitzada. L'un i l'altre també donaven la benvinguda a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i a altres batlles de les confluències que també hi seran, per la qual cosa destacaven la major “transversalitat” de la manifestació d'aquest any, sense la tensió electoral de l'anterior, si bé, això sí, deixaven clar que tornarà a tenir un caràcter “inequívocament independentista”.

Vora els 300.000