Puigdemont crida a participar en els actes de l'11 de Setembre

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha animat aquest dimecres a participar en la manifestació de l'Onze de Setembre per demostrar al món que “tot està a punt” per culminar el procés.

“Jo hi seré, com hi he estat cada any, i us encoratjo a ser-hi, a omplir els carrers de les ubicacions on estem cridats per demostrar que cadascú de nosaltres estem a punt, perquè tot està a punt”, explica Puigdemont en un vídeo-missatge publicat al les xarxes socials.

Aquest #11s2016 hem de demostrar al món que estem #apunt per culminar el procés d' #independència pic.twitter.com/3VgYPbIoIZ — Carles Puigdemont (@KRLS) September 7, 2016

El cap de govern català ha confirmat així la seva presència a la mobilització descentralitzada de la Diada organitzada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural, tal com ha transcendit a mitja tarda, coincidint amb la reunió que ha mantingut amb els líders de les dues entitats sobiranistes. L'exalcalde de Girona participarà en els actes organitzats a Salt.

Puigdemont ha subratllat que aquesta és una Diada “especial” perquè ara toca “donar suport a un procés que aquest país necessita per poder tirar endavant”. I ha cridat a “demostrar al món” que la societat catalana és “a punt per culminar el procés que porti Catalunya a ser un Estat independent”.

Segons ell, cal fer-ho, a més, “a la catalana manera”. És a dir, “de forma democràtica, pacífica, alegre, participativa i transversal”. “No hi sobra ningú, tots hi som convidats i espero que ens hi trobarem”, ha conclòs.