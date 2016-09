Operació Partit Demòcrata

L'excusa són el nom i les sigles del nou partit, el Partit Demòcrata Català (PDC), sorgit de l'antiga Convergència. Però les cinc pàgines del dictamen que el Ministeri de l'Interior envia al partit que presideix Artur Mas, en què el commina a fer canvis en els estatuts per inscriure'l en el registre de partits, sobrepassen la mera qüestió formal. Ahir Mas va acusar el govern espanyol de voler “il·legalitzar” la nova formació nascuda al juliol: “Intenten per tots els mitjans que el PDC no es pugui inscriure per esborrar-nos del mapa.”

La major part de la notificació d'Interior fa referència al nom i a aspectes tècnics dels estatuts, però un fragment ha disparat les alertes. És el que fa referència al preàmbul dels estatuts del PDC, que diu que el partit “vol que Catalunya s'organitzi políticament com un estat independent, sense renunciar a la via unilateral per assolir aquest objectiu”. Interior “adverteix” que la “via unilateral” pot “incórrer en incompatibilitat” amb un article de la llei de partits polítics, el que recalca que s'han d'ajustar a la Constitució: “Els partits polítics s'ajustaran en la seva organització, funcionament i activitat als principis democràtics i a allò disposat en la Constitució i en les lleis.” La llei de partits polítics va ser aprovada el 2002, amb els vots favorables del PP, el PSOE, CiU i Coalición Canaria. Amb aquesta normativa, va tirar endavant la il·legalització de Batasuna, l'antic partit de l'esquerra independentista basca. Interior repeteix l'advertència legalista quan recorda al PDC que els seus “deures” han d'incloure-hi el “respecte” a les lleis, i “no només als estatuts”.

Apel·lant també a la llei de partits, la resolució d'Interior es posa en el funcionament dels “òrgans de representació i govern”. Sobre la no-acceptació del nom i les sigles dóna una extensió de detalls: entre altres motius, perquè ja existeix Demòcrates de Catalunya i s'hi podria confondre (també si passa a dir-se Partit Català Demòcrata) i perquè hi ha un partit amb les sigles PDCat (Pàtria i Dignitat, registrat en el seu moment per membres de Reagrupament).

La resolució parla de l'“existència d'algunes deficiències” en “l'expedient” per inscriure el nou partit, que és “necessari reparar” per “continuar amb la tramitació”, és a dir, perquè el PDC pugui ser reconegut com a partit. Mas ho va considerar “un escàndol de primera magnitud” i va veure-hi una “operació política” del ministeri que encapçala el polèmic Jorge Fernández Díaz. De fet, l'expresident de la Generalitat va afirmar que Interior sap que “el PDC és l'element clau” perquè Catalunya sigui independent i per això els “destorba”. Mas veu en aquesta resolució més motius perquè la ciutadania es manifesti aquest Onze de Setembre. La coordinadora general, Marta Pascal, va explicar que la setmana que ve es reuniran per definir com faran front als avisos d'Interior, una estratègia que podria implicar, en primer terme, registrar un nom que no topi amb les “excuses” del ministeri. Al mateix temps, va recordar que en el registre de partits hi ha 77 formacions amb la paraulademòcrata i 40 amb la paraula català.

Demòcrates reacciona