“El país és clau quan és capaç de generar grans consensos”

Que tothom

hi vulgui ser

és dolent per a Madrid i bo

per a Catalunya La Muriel voldria que hi fóssim tots i que acabéssim bé el procés, amb el màxim consens Fem una crida al sentit d'estat; els polítics no han de defallir, el poble no ha fallat mai

El president d'Òmnium Cultural va passar ahir a la nit pel programa L'illa de Robinson d'El Punt Avui Televisió, en què va explicar que espera que la manifestació de la Diada 2016 sigui tot un èxit.

La presència de Puigdemont en la manifestació n'afavoreix la projecció internacional?

Hi ajuda. Estem molt satisfets que la màxima autoritat del país assumeixi aquest compromís, i que ho faci des de Salt. És important recordar que, tot i no ser-hi, l'any passat i els anteriors vam sentir que teníem el suport del president Mas. L'any passat entre tots vam convenir, pel 27-S, que no hi assistís. I aquest any hi serà. Bona notícia.

El fet que hi assisteixin tant Artur Mas i Oriol Junqueras com Ada Colau, Jaume Asens i Xavier Domènech mostra que és una manifestació més transversal. Sumen?



i penso que els líders del país estan actuant amb generositat i ningú se'l vol apropiar. La convocatòria neix de la societat civil; per això, és clau que tots aquests representants polítics, des de Podem fins a l'entorn d'En Comú, ERC, la CUP, el centre i la socialdemocràcia del PDC, hi siguin i hi vulguin ser. És una Aquest país és clau quan és capaç de generar aquests grans consensos. N'és un clar exemple –i, en el cas d'Òmnium, ens en sentim partícips– el model d'escola catalana i el gran consens que hi ha al voltant de la llengua. És un exemple que ens ha de fer veure que quan arribem lluny és quan hi som la immensa majoria dels catalans. L'Onze de Setembre és de tothom, no és d'un partit en concret,i penso que els líders del país estan actuant amb generositat i ningú se'l vol apropiar. La convocatòria neix de la societat civil; per això, és clau que tots aquests representants polítics, des de Podem fins a l'entorn d'En Comú, ERC, la CUP, el centre i la socialdemocràcia del PDC, hi siguin i hi vulguin ser. És una mala notícia per a Madrid i una bona notícia per a Catalunya , perquè tenim l'avantsala dels grans consensos camí cap a la república catalana.

Però no es corre el perill que l'objectiu quedi diluït?

És la gran família sobiranista que es manifesta, en diverses expressions. Tothom té clar que el lema és A punt: endavant, república catalana. Si totes aquestes persones que hi participen se senten interpel·lades amb aquest missatge, ens

hem d'acostumar a simplificar les coses.

Dimecres, juntament amb Jordi Sànchez, president de l'ANC, es va reunir amb Puigdemont. De què van parlar?

Molt de la Diada. Puigdemont en va destacar el caràcter transversal, i aquest exercici de generositat que fem entre tots parlant d'allò que ens uneix. I vam fer un petit repàs de la situació de la política espanyola. Vam coincidir que, si avui no hi ha govern després de nou mesos, és per la incapacitat dels polítics espanyols de generar consensos, i

de reconèixer un referèndum per a Catalunya. Pel que fa al full de ruta, des d'Òmnium no entrem tant en com s'hi ha d'arribar, sinó a arribar-hi junts. A l'ANC hi ha propostes, i nosaltres entenem que n'hem de parlar amb serenor per tal que allò que decidim aculli el màxim nombre de sensibilitats possible.

El RUI serà present en la manifestació?

Estem en l'etapa final, i a l'altre costat no hi ha tercera via. No s'estan resolent les demandes dels ciutadans i, per tant, fem una crida al sentit d'estat; instem els nostres polítics a no defallir. El poble no ha fallat mai, continuarem sent-hi.

El referèndum s'ha d'incorporar al full de ruta?

Sigui amb eleccions constituents, sigui amb un referèndum vinculant d'independència, sigui amb la fórmula que acabem decidint, tot passarà per les urnes. Els representants polítics –el Parlament– s'han de posar d'acord sobre quina és la millor fórmula, amb flexibilitat segons la reacció d'Espanya. Des d'Òmnium, creiem que faríem un trist favor si els diguéssim com ho han de fer.

Com van les inscripcions per a la manifestació?

Avancen bé, aquest país és màgic: la gent, quan torna de vacances i se sent interpel·lada, com a poble organitzat i disciplinat que som, reacciona. La gent no falla mai, i tornarà a anar a les diverses seus de la manifestació.

S'ompliran els 44 trams?

Agafo la paraula de Jordi Sànchez: crec que no hem de competir contra nosaltres mateixos, quan hem demostrat la capacitat de mobilització que té el país i les entitats sobiranistes. És evident que quedarà tot desbordat. Tornarà a ser una jornada festiva, reivindicativa, democràtica i pacífica, i mostrarà als ulls del món que els anhels de llibertat de Catalunya no han minvat, sinó ben el contrari. És l'únic projecte que genera il·lusió avui.

On cal persistir més?

A Tarragona, atesa l'ambició del lloc de convocatòria, ens cal més gent, i també a Lleida.

Han donat la medalla d'or de la Generalitat, a títol pòstum, a Muriel Casals. Què li hauria agradat veure aquesta Diada?



el que estem fent és molt bonic i màgic. Sobretot quan volem discutir, trobem punts de trobada, perquè en tenim, més dels que voldríem veure. La Muriel, com molta gent que ja no hi és, el que voldria és que hi fóssim tots i que acabéssim bé el procés, amb el màxim consens possible. Li hauria agradat que sortíssim tots al carrer, ser-hi tots. Allò que ens va dir i que ens ha quedat gravat al pensament: “Som Òmnium perquè som de tots, tinguem-ho sempre present.” Estaria molt contenta de les notícies sobre la qüestió de confiança, i intentaria que no perdéssim el somriure, perquèel que estem fent és molt bonic i màgic. Sobretot quan volem discutir, trobem punts de trobada, perquè en tenim, més dels que voldríem veure. La Muriel, com molta gent que ja no hi és, el que voldria és que hi fóssim tots i que acabéssim bé el procés, amb el màxim consens possible.

Què li sembla l'acte de Sant Boi convocat per ERC, Podem i la CUP per commemorar el 40è aniversari de la proclama de Catalunya del 1976?

Sant Boi és de tots. Si tot ens ho agafem amb paper de fumar, prendrem mal. Hi ha gent que veu bé fer una convocatòria el 9 de setembre per recordar la figura de l'històric d'ERC Jordi Carbonell. Hi ha figures que superen els àmbits dels partits polítics. Òbviament, nosaltres, com que no és un acte unitari, no ens hi sentim interpel·lats, però seríem incapaços de qüestionar-ho.