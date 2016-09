“És una lluita diària, però és possible no sentir odi”

“Divendres a la nit vau robar la vida a un ésser excepcional, l'amor de la meva vida, la mare del meu fill; sou ànimes mortes. Amb una ràfega de metralleta vau disseminar el nostre puzle. I, quan el tornem a fer, ja no serà el mateix.” Aquest és un fragment del llibre que ha publicat el periodista Antoine Leiris (París, 1981), amb el títol No aconseguireu el meu odi, un relat tendre i colpidor que va començar amb un escrit a Facebook i que es va fer viral. Leiris explica els dies posteriors a l'assassinat d'Hélène, la seva dona i la mare del seu fill, Melvil (de només 17 mesos), a la sala Bataclan de París, en el concert del grup Eagles of Death Metal, en què van morir més de 80 persones el 13 de novembre de l'any passat.

Després de tot el que ha passat, és possible no odiar?

Aquest sentiment apareix al principi i truca a la porta després dels esdeveniments. Intento no deixar-lo passar. És una lluita diària difícil, però és possible.

França és un dels països més afectats pel terrorisme aquest darrer any. Quina ha estat la reacció del públic al seu llibre?

Tots reaccionem d'una manera diferent. Tinc problemes per descriure una situació general; per això he ofert una història. Cadascú té una reacció diferent..., però també les ganes de seguir aquest camí. El ventall de reaccions a França és molt ampli, com a tot arreu.

Escriu el llibre just després dels fets. Li ha servit per entendre-ho, de teràpia?

Sí, ha estat una manera de transcendir, de posar-hi paraules. Les paraules escrites no són les mateixes paraules que emprem en una conversa. Aquestes paraules m'han portat a la reflexió, al dolor, a la pena..., i a aquesta agitació a la meva vida.

Com s'accepten aquests fets tan terribles?

Ho he d'acceptar; m'agradaria haver-ho rebutjat, però rebutjar-ho seria viure tancat en aquesta situació durant tota la meva vida. Tampoc no sé com es fa per no acceptar-ho.

Com s'explica a un nen de poc més de dos anys tot el que ha passat perquè, com diu en el títol, no tingui aquest odi...?

Jo intentaré que tingui una ment lliure, que tingui unes armes intel·lectuals i que pugui tenir un esperit crític. Intentaré convidar-lo a connectar amb les seves emocions, que aflorin, que s'integrin, que no les rebutgi. I intentaré fer-li comprendre que, perquè tot això funcioni d'una manera acceptable, cal que aquestes emocions, les seves reflexions, la seva ment lliure i el seu cor obert funcionin

en sintonia. I, alhora, que també discuteixin i dialoguin. És el que intentaré fer, i també seré com tots els pares, seré imperfecte, cometré errors i lamentaré errors i també hi haurà coses que m'agafaran per sorpresa.

Hi ha un moment del llibre especialment dolorós en què parla amb l'amic que va anar al concert amb la seva dona... Vostè va decidir no anar-hi?

Algú s'havia de quedar amb el nen! Era el grup que li agradava a ella... Nosaltres com a parella teníem l'acord que tots dos havíem de tenir el nostre espai...

I ella va anar al concert amb el seu amic. La història de com va passar me la quedo per a mi i per al meu fill, potser per al dia que m'ho pregunti.

Vostè i el seu fill van viure una gran onada de solidaritat, sobretot a l'escola bressol, on

es va organitzar una veritable xarxa d'ajuda entre les mares, que cuinaven cremes i sopes per al seu fill.

I de vegades hi ha hagut coses que no hem pogut acceptar,

que hem hagut de deixar fora. Perquè el que passava és que

hi havia un nucli familiar que s'havia de reconstruir i hi havia coses que no es podien imposar en el nostre capoll de seda que ara ja ens havíem creat. No hem agafat totes les idees que ens proposaven, però sí que hem captat les bones intencions que hi havia a l'exterior...