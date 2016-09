Barcelona, punta de llança d'una nova Diada històrica

Tot i que seguirà mantenint l'etiqueta de principal punta de llança, la mobilització de la Diada a Barcelona compartirà enguany protagonisme amb les altres quatre que es convocaran a Lleida, Salt, Berga i Tarragona, en el que serà una immensa manifestació coral. De totes, se'n distribuiran imatges aèries, tot i que previsiblement la del Cap i Casal tornarà a ser la més mediàtica. I, lògicament, també la que atraurà més participants, convocats en un tram de poc més d'un quilòmetre i mig –des del passeig Lluís Companys, al llarg del passeig de Sant Joan i fins a la Diagonal–, on s'espera que fàcilment es pugui superar el mig milió de persones si es té en compte el bon ritme de les inscripcions els últims dies. Això sí, les autoritats del país es repartiran aquest cop, i la principal a Barcelona serà l'alcaldessa, Ada Colau, que torna després del parèntesi del 2015, amb diversos consellers i una pila de batlles barcelonins que ja han confirmat assistència.

En total, s'han disposat vuit trams: set dels quals estaran reservats als inscrits de les comarques del voltant (el Barcelonès, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental, el Baix Llobregat, el Maresme, el Garraf i l'Alt Penedès), i un darrer serà per als que arribin d'altres territoris dels Països Catalans. L'escenari principal, encarat a muntanya, se situarà a tocar del parc de la Ciutadella, on hi haurà una de les tres pantalles gegants –les altres dues seran darrere de l'Arc de Triomf

i a la banda de dalt de la plaça Tetuan–, des de les quals els assistents podran seguir els actes i saber quan els toca alçar els punts, que simbolitzaran el batec del país cap a la república. Coneixent els problemes de cobertura de mòbil d'anys anteriors, enguany l'ANC ha demanat a les companyies telefòniques que reforcin el servei a la zona.

Ja amb l'experiència de les històriques manifestacions dels últims anys, enguany l'organització sembla més senzilla a la capital, tot i que també ha calgut coordinar molts dispositius i fer molta feina logística. Tots els autocars que arribin, degudament acreditats prèviament per l'entitat, podran aparcar als carrers paral·lels i perpendiculars. A diferència de les altres ciutats, però, no s'habilitarà cap àrea específica per als vehicles privats. De fet, es confia que la majoria hi arribin en transport públic. Ajudaran amb la logística uns 400 voluntaris, que s'encarregaran tant d'orientar els assistents a les sortides del metro com de la seguretat, les barres, la venda de samarretes i l'entrega dels punts de cartró per fer la performance.

Traca final

El batec de Barcelona, després que s'hi llegeixi l'última part del manifest, que fa referència a la “república de les llibertats”, donarà pas al batec que es farà conjuntament a tot el país, abans que el president

de l'ANC i el d'Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, pronunciïn els parlaments finals. Com a element afegit, un cop acabat l'acte, al mateix passeig Lluís Companys es farà, com ja és tradició des del 2000 per acabar la Diada, la Festa per la Llibertat, amb l'actuació d'Oques Grasses, Itaca Band i Roba Estesa. Abans, al migdia, Òmnium hi haurà organitzat un concert vermut per animar l'ambient, i al llarg de tot el dia, aquest cop a la calçada entre el carrer Comerç i el passeig Pujades, s'hi disposarà una fira de tot tipus d'entitats de la societat civil.

A punt

per a la Diada