“La suma farà la manifestació més important que altres anys”

Amb tan sols 19 anys, aquest estudiant badaloní d'empresa internacional coordina la comissió de mobilització de la Diada. L'any passat ja va organitzar la part logística i els voluntaris.

En què es diferencia la mobilització de Barcelona de la resta?

El fet que l'acte sigui descentralitzat fa que històricament totes siguin les manifestacions més importants que s'han fet mai en aquelles comarques. A Barcelona, òbviament, hem tingut les d'anys anteriors, que han estat molt potents, però la d'aquest any no ho deixarà de ser. Tornarà a estar ple. És la suma dels cinc punts la que fa que sigui una manifestació molt més important que altres anys, i la de Barcelona en forma part, i afegeix a les altres quatre la seva imatge.

Temeu que es vegi menys gent?

No ens preocupa perquè estaran plenes i donaran la sensació que tenim cinc manifestacions, que no deixen de ser la mateixa. Serà una imatge molt potent si som capaços d'omplir cinc escenaris diferents. El món veurà un país desplegat.

La gent no està una mica cansada de ‘performances'?

Ho entenem, però tenim el deure de tornar-nos a animar. Ara sí que no podem fallar. Tot i això, cada any la gent al principi es queixa una mica, però al final pregunta què ha de fer. És important fer aquestes performances, no són en va. Volem projectar imatges al món i això ens ajuda. No deixa de ser un acte reivindicatiu, lúdic i familiar, i tothom ho acabarà fent.

Heu detectat desmobilització?

Podem entendre que hi hagi un cert cansament, perquè en cert moment pensàvem que això aniria més ràpid. Però la Diada està aconseguint que s'activi molt la gent i que es dinamitzi el territori, també s'ha notat amb la campanya d'estiu. L'Onze ha de servir per agafar forces i demostrar que el país està en marxa per afrontar la tardor i la primavera, els últims mesos decisius.

Ja teniu certa experiència amb la feina que s'ha fet altres anys, o encara surten maldecaps?

Tenim certa experiència, és veritat, però cada any hi ha peculiaritats i novetats que se't poden escapar. Hi treballem des de final de juny, i és complicat perquè has de gestionar cinc grups i a més hi ha gent nova que altres anys no havia organitzat res per l'estil, i això aporta dificultats. Els que ja hi érem hem hagut d'estirar del carro.