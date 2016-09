El PDC s'obre a no registrar el preàmbul dels estatuts

La coordinadora general del Partit Demòcrata Català (PDC), Marta Pascal, va deixar ahir la porta oberta a retirar el preàmbul dels estatuts del partit perquè el Ministeri de l'Interior, últim responsable del registre de partits, deixi inscriure la nova formació. En aquest preàmbul, el PDC no descarta la via unilateral cap a la independència, una referència que el departament que capitaneja en funcions Jorge Fernández Díaz ha alertat que pot entrar en contradicció amb la llei de partits. Pascal, entrevistada a El matí de Catalunya Ràdio, argumentava que podrien retirar el preàmbul perquè “és un aspecte no normatiu i no té conseqüències jurídiques”. Malgrat això, va insistir que fer-ho no implicaria canviar d'idees polítiques.

El que va descartar del tot, almenys de moment, és renunciar al nom del partit, un dels requisits que Interior fixa perquè la nova Convergència pugui ser inscrita al registre de partits. “El defensarem fins al final i tindrem en compte el que proposin els advocats en els àmbits tècnic i jurídic”, assegurava Pascal, que també tenia, això sí, un pla B en cas que al final calgui fer-ho: “Serem fidels a l'esperit fundacional del partit i el decidirem conjuntament amb els associats.”

En relació amb el nom, la notificació d'Interior exposa que pot confondre els electors perquè ja existeix Demòcrates de Catalunya i el partit Pàtria i Dignitat, amb unes sigles semblants, PDCat. La coordinadora nacional dels nous “demòcrates”, per contra, defensava ahir que hi ha 77 formacions registrades amb la paraula demòcrata i 40 amb la paraula català.

És per això que Pascal diu que, darrere del rebuig del govern espanyol a la inscripció del PDC, només veu una intencionalitat política. “El ministeri ens diu que, si no pensem com ells, no ens podem registrar”, resumeix la dirigent. En canvi, Interior, en un comunicat posterior, rebutjava que es tracti d'un atac polític i feia referència només a “defectes formals”.