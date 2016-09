La manifestació de la Diada ja suma més de 340.000 inscrits

La manifestació descentralitzada organitzada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural amb motiu de la l'11 de Setembre ja té més de 340.000 inscrits.

Els presidents de les dues entitats sobiranistes, Jordi Sánchez (ANC) i Jordi Cuixart (Òmnium) han informat aquest divendres en una conferència de premsa que 207.000 persones s'han apuntat fins avui en algun dels trams de l'acte de Barcelona, 42.000 ho han fet a Salt, 34.000 a Tarragona, 30.000 a Lleida i 28.000 a Berga –que ja va tancar les inscripcions fa dies–. En total, més de 341.000 persones s'han registrat en algun dels 44 trams en què aquest any es divideix l'esdeveniment.

Els organitzadors han admès que el ritme d'inscripcions és inferior al de la mobilització del 2015 a l'avinguda de la Meridiana de Barcelona, on les inscripcions van arribar a 450.000, al voltant d'un 24% menys. Sánchez, però, ha subratllat que les inscripcions encara estan obertes i confia que el total augmenti en les properes hores. A més, ha recordat que les concentracions dels últims anys han aplegat sempre més gent que la reflectida a les inscripcions prèvies.

Una possible explicació d'aquest alentiment del ritme l'ha situada en el fet que moltes persones interpretin que no cal registrar-se, ja que no hauran de desplaçar-se com l'any passat. No obstant això, els organitzadors han fet una nova crida perquè tothom es registri, per tal de facilitar així la logística dels diferents esdeveniments.

En tot cas, han insistit que el nombre inferior d'inscripcions no té perquè provocar una afluència menor de persones a les mobilitzacions. L'objectiu de les entitats sobiranistes és apropar-se als 400.000 inscrits abans que dissabte al vespre es tanquin les inscripcions. “És menys que a l'any passat, però ens queda tot el divendres i tot el dissabte per fer més inscripcions. El nostre objectiu és acostar-nos a les 400.000 persones”, ha assenyalat el líder de l'ANC.

Mobilització històrica

Tant Sánchez com Cuixart preveuen que la de diumenge torni a ser una jornada “històrica”, amb mobilitzacions massives a les cinc ciutats escollides per acollir els actes de la Dida. “Totes les ciutats estaran plenes”, ha garantit Sánchez. Segons ha dit, ja no hi ha cap tram que preocupi als organitzadors. El president d'Òmnium ha convidat la ciutadania a manifestar-se en favor de la “democràcia” i “la defensa de les institucions”. Segons Cuixart, la Diada d'enguany serà “festiva però reivindicativa” i els manifestants defensaran la creació d'una República Catalana que faci sortir el país de “l'atzucac” actual. “Interpel·lem els demòcrates que participin en l'11 de setembre per encarar l'etapa final de la República Catalana”, ha dit Cuixart. En aquest context, ha volgut posar en relleu que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, s'hagin sumat a la convocatòria, de manera que per primera vegada hi assisteixin les dues màximes autoritats del país. També ha celebrat que ho faci l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que a més ho fa sense militar en un partit independentista. Segons ell, això suposa “un senyal de la normalitat que viu el país” i que aquesta “és una manifestació de tots”.

Diada descentralitzada