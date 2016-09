Raons per anar a la Diada

Els carrers de Barcelona, Salt, Berga, Tarragona i Lleida seran l'escenari demà d'una nova manifestació massiva que reclamarà la independència de Catalunya. Des del 2012, cada Onze de Setembre centenars de milers de persones s'han mobilitzat per aconseguir un estat propi. Per què és important, que, un cop més, els catalans surtin a reivindicar el seu dret a decidir? Opinen personalitats del món polític, associatiu, periodístic i acadèmic.

Josep-Lluís Carod-Rovira

exvicepresident de la generalitat

“La participació multitudinària és imprescindible per demostrar, un cop més, que l'independentisme és l'únic moviment amb la força suficient per omplir els carrers del nostre país en defensa d'un objectiu democràtic.”

Òscar Escuder

president de la plataforma per la llengua

“La nostra entitat es va definir a favor de la independència en veure que era l'única via per aconseguir l'estatus que el català es mereix. Votar per la independència és votar per la llengua catalana. Qui estima la nostra llengua ha d'anar a la Diada.”

José María Clavero

President de súmate

“Jo no vull viure en un país liderat per polítics corruptes, hem de crear una democràcia real. Aquest Onze de Setembre serà el definitiu, els catalans ho sabem, i per això sortirem al carrer massivament.”

Agustí Colomines

dtor. escola d'administració pública de catalunya

“No hem acabat la feina, ara no podem parar. El més important és la mobilització de la gent, els polítics són egoistes i partidistes. És el poble català qui ha de sortir al carrer i expressar-se.”

Salvador Cot

Director del digital el món

“El sistema polític i econòmic espanyol està a punt de col·lapsar-se. El règim establert des del 1978 està en crisi, i els catalans hem d'aprofitar aquesta feblesa i indefinició per consolidar el que fa anys que busquem.”

Antoni Segura

catedràtic d'història contemporània a la ub

“L'elevat nombre de persones que surten al carrer cada Onze de Setembre permet que l'independentisme arribi arreu del món. És imprescindible que ho fem, un cop més, si volem mantenir el suport internacional.”

Isabel-Helena Martí

presidenta de sobirania i justícia

“La Diada del 2016 ha de ser una mostra contundent de tenacitat, massiva i cívica, com ho han estat sempre les nostres Diades. Hem de traslladar un missatge de persistència i continuïtat per esvair dubtes als que vaticinen que la voluntat d'autodeterminació catalana és quelcom passatger.”

David Minoves

president del ciemen

“Tots els països democràtics coincideixen que el referèndum per a la independència catalana s'hauria de permetre. Una elevada participació en la Diada provocarà que Espanya torni a comprovar el desig de Catalunya de decidir el seu futur.”

Neus Lloveras

presidenta de l'ami

“No podem afluixar ara. El que hem fet durant els darrers anys és increïble, però si abaixem els braços no aconseguirem el nostre objectiu. L'independentisme s'ha consolidat amb les mobilitzacions ciutadanes, i gràcies a això les institucions polítiques han actuat. Hem de continuar com fins ara, no hi ha cap altra opció.”

Elisenda Paluzie

professora titular de teoria econòmica (UB)

“Cada Onze de Setembre ens permet reivindicar la nostra voluntat. Hem de demostrar la força del moviment social català. No podem deixar de sortir al carrer fins que es recuperi la llibertat política que ens van prendre fa més de 300 anys.”

Patrícia Gabancho

periodista i escriptora

“Any rere any demostrem el que volem i la força que tenim els catalans. Cal donar el testimoni que encara hi som, que seguim demanant el nostre dret a decidir, que estem a punt i que sempre que sigui necessari donarem la cara.”

Arcadi Oliveres

economista i activista per a la justícia social i la pau

“Hem de participar en els actes de la Diada per reivindicar el nostre dret a decidir, però també per explicar a Espanya què volem, en quina Catalunya volem viure.”

Montserrat Carulla

actriu

“Hem de tenir les idees clares. Som milers de persones les que fa anys que volem un estat propi, però cal que ho demostrem a peu de carrer, que continuem lluitant i reivindicant els nostres drets.”

Anna Arqué

activista. coordinadora de les consultes populars

“La manifestació d'enguany és més important que mai. Fins ara simplement es reclamava el desig d'independència, era més abstracte. Ara l'ANC ha establert com a objectiu de la Diada la celebració del referèndum, de manera que es tracta d'una acció política efectiva.”

Vicent Partal

director de vilaweb

“L'estiu vinent hauríem d'haver arribat a la fase final del procés d'independència, de manera que la participació en la Diada d'enguany és especialment important.”

Mònica Sabata

exportaveu de la plataforma pel dret a decidir

“Les grans mobilitzacions dels darrers anys han estat vitals per donar a conèixer arreu del planeta el que està passant a Catalunya. El món ha entès que és un moviment pacífic, que reclama una democràcia real i que ho fa de manera festiva i transversal. No hi ha moviments d'aquest tipus a la resta del món. Per tant és vital que transmetem aquesta imatge un cop més.”

Joandomènec Ros

president de l'institut d'estudis catalans

“La situació política espanyola és indiferent. Hem de lluitar pel nostre objectiu: la llibertat de Catalunya. Hem d'estar per sobre de les desastroses circumstàncies del govern espanyol, no és la nostra preocupació. El que hem de fer és seguir lluitant com sempre hem fet.”

Quim Torra

expresident d'òmnium

“La Diada serà clau per encarar aquests últims 100 metres de la cursa independentista. Ens trobem en un moment excepcional, dins d'una legislatura excepcional. Tenim una oportunitat d'or a les nostres mans que no podem deixar escapar.”

Miquel Buch

president de l'associació catalana de municipis

“Hem de sortir per reblar el clau. Tenim un Parlament amb majoria independentista, que està treballant en les lleis de desconnexió, i falta que la societat digui que té al darrere el seu suport cabdal. Ha de ser una manifestació integradora, no podem obligar que hi vagin només independentistes, tothom serà benvingut.”

Jaume Asens

tinent d'alcalde de Barcelona