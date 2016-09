La Diada agafa volada i arriba als 342.000 inscrits

“Una vegada més, la ciutadania ha respost.” Visiblement satisfet, el president de l'ANC, Jordi Sànchez, compareixia ahir amb el d'Òmnium, Jordi Cuixart, per anunciar que les inscripcions per participar en la manifestació de la Diada havien superat a les nou del matí les 342.000 persones, fet que els fa afirmar amb rotunditat que aquest any es tornarà a “fer història”. Tots dos, això sí, instaven la gent a registrar-s'hi fins a última hora per facilitar l'organització, amb la il·lusió encara d'acostar-se a les 400.000. Després que dimecres es tanqués la jornada a Berga amb 28.000 inscrits, ahir ja n'hi havia més de 207.000 a Barcelona, 42.000 a Salt, 34.000 a Tarragona i 30.000 a Lleida. “Ja no hi ha punts preocupants. En aquests llocs seran les manifestacions més grans de la seva història”, tancava Sànchez.

La xifra, en tot cas, serà inferior a les 450.000 persones que hi havia inscrites l'any passat la vigília de l'11-S, tot i que el president de l'ANC insistia que això no necessàriament vol dir que baixi la participació, perquè, atesa la proximitat de les manifestacions d'enguany, molts optaran per no apuntar-s'hi. “La gent

hi ha vist menys utilitat [a inscriure-s'hi] que en la Via Catalana, però tornarem a tenir una gran mobilització; continua sent un

fet inèdit al món”, reblava. En paral·lel, per cert, s'ha obert també un tram zero per als que no podran assistir demà a la Diada, però hi volen donar suport.

Cuixart, que agraïa la presència de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i de tots els alcaldes que dimecres van fer una crida a anar-hi, lloava un cop més la “transversalitat” de la convocatòria, i instava “tots els demòcrates” a ser-hi. “El que està passant en les últimes setmanes, amb les coaccions i les amenaces, i la falta de projecte de l'Estat espanyol, no és innocu”, vaticinava, i lamentava que la Diada arriba “en un escenari més bel·ligerant que en anys anteriors”.

Per simbolitzar aquesta transversalitat social, els encarregats de llegir el manifest representaran diversos espectres: l'escriptora Maria Barbal (Lleida), l'activista ebrenc Manolo Tomàs (Tarragona), el cantant Gerard Quintana (Salt), la fondista Núria Picas (Berga) i el cineasta Pere Portabella (Barcelona), que alhora és el nexe amb la manifestació de Sant Boi del 1976, juntament amb la Coral Sant Jordi, que, com llavors, clourà l'acte amb Els segadors.

Les entitats van evitar valorar l'exclusió del PDC de l'acte muntat ahir pels partits d'esquerres a Sant Boi, tot i que sí que van lloar Jordi Carbonell –el fill ha criticat que se l'utilitzi per promocionar-la quan no és unitària– perquè la seva figura “supera les sigles i ja forma part de l'imaginari col·lectiu”.