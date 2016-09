ERC, Podem i CUP exhibeixen voluntat de bastir ponts per avançar en el “procés constituent”

Els dirigents d'ERC, Podem i CUP s'han emplaçat a buscar punts en comú per avançar en el “procés constituent” i en l'exercici del dret a decidir, malgrat les diferències estratègiques que han admès que els separen.

Centenars de persones han acudit aquest divendres, al crit d'independència i amb estelades, a l'acte organitzat per ERC, CUP i Podem, juntament amb els sindicats CCOO i UGT, a la plaça Catalunya de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), per commemorar la mobilització que es va celebrar en aquest mateix espai el 1976, després de la mort de Franco, per reclamar les llibertats de Catalunya. Una trobada a la qual no el PDC no ha estat convidat.

Oriol Junqueras (ERC), Anna Gabriel (la CUP) i Albano Dante Fachín (Podem) han compartit escenari i han reivindicat la unitat de les esquerres per fer possible la celebració d'un referèndum a Catalunya. Malgrat reconèixer “les diferències que els separen”, tots tres líders han assegurat que no es pot ser d'esquerres i negar aquest dret a la ciutadania.

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha destacat que Catalunya “afortunadament és un país divers i plural” i que els catalans “compartim set de justícia i llibertat i no ens conformarem amb res que no sigui posar el futur de la gent en mans de la gent”. I ha avisat que “mai” demanaran “permís per decidir el nostre futur i construir el país que volem”.

La portaveu de la CUP, Anna Gabriel ha negat “tenir a l'horitzó cap tripartit”. En canvi, ha apostat perquè l'any vinent sigui el del referèndum, “per revertir tants anys d'imposicions”.

Finalment, el secretari general de Podem, Albano Dante Fachín, ha instat a buscar punts d'entesa entre les forces d'esquerra i ha destacat que ha arribat el moment “de decidir el nostre futur amb valentia i sense dreceres”.