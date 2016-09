“Iniciativa s'està diluint del tot”

El filòsof Josep Maria Terricabras (Calella, 1946) és president del grup Aliança Lliure Europea a l'eurocambra, on comparteix impressions amb els diputats independentistes escocesos.

Anglaterra i Gal·les se'n van de la UE i Escòcia s'hi queda?

Escòcia, Irlanda del Nord i Gibraltar són molt poqueta cosa tots junts. Són, econòmicament, ni comparables amb Catalunya. Jo aquesta via no la veig en cap cas.

Que Escòcia es quedi a la UE i els altres en marxin no ho veu?

No ho veig perquè per quedar-s'hi ara encara se li exigirà que sigui independent. Perquè sigui independent, hi haurà d'haver un altre referèndum, i la meva pregunta és: ara els el permetran? No. Ja n'han fet un i un altre no li convé gens ni mica, a la Gran Bretanya.

Però no havíem quedat que Londres era demòcrata de veritat a diferència de Madrid?

Sí, però també depenia de la seva voluntat, no era automàtic. En van fer un i van dir que no. Ara és obvi que el guanyarien i el guanyarien per pallissa. David Cameron va dir que sí però va fer tots els possibles perquè no. Ara, sabent que serà que sí, el permís serà que no. De manera que Escòcia estaria en una situació com Catalunya. Fins ara tots els esforços dels col·legues escocesos al Parlament Europeu a la premsa eren: “No, nosaltres no som com els catalans”. Doncs bé, segurament seran com els catalans.

Ja ho saben, a Europa, que Catalunya serà independent en nou mesos, segons el full de ruta?

El que se'n diu el problema català des de fa més de 100 anys el coneixen de sobres. Tinc un exemple que no es remarca prou i és sensacional. Uns dies abans de les eleccions europees de 2014, els cinc candidats a president de la Comissió van fer un eurodebat amb dos periodistes, que els van preguntar per Catalunya. Amb la quantitat de problemes que hi pot haver a Europa, se'ls acut preguntar per Catalunya! I contesten! Els mateixos dies hi va haver el debat d'Elena Valenciano amb Miguel Arias Cañete. Evidentment no es va parlar de Catalunya. És increïble. A Europa estan al cas, molt al cas, del que passa a Catalunya. Actualment, i no ho dic amb un sentit partidista, és un fet que el crèdit, el prestigi polític d'Espanya és zero sota zero. Quan hi havia a punt el Brexit, Cameron van fer una roda de visites i no va visitar Mariano Rajoy. Quan ara es discuteix com reiniciar les coses, es reuneixen italians, francesos i alemanys, i Rajoy, zero.

Diran que és perquè el govern espanyol està en funcions.

Sí, està en funcions però mana. Està en funcions però va a les reunions del consell i en canvi a l'hora de la veritat ningú el crida. Perquè el crèdit és zero. Que ells saben que Espanya és un Estat feble i que Catalunya vol, sí. Com s'arreglarà per part europea, no en tinc ni idea. Només sé que són pràctics. Sempre fan vestits a mida. La UE no té prêt-à-porter. Van fer vestits a mida a Alemanya de l'Est, a Hongria, a Croàcia, a Txecoslovàquia... Només els fan quan els nuvis ja s'han o casat o divorciat. Abans no els prepara el vestit. Arribarà un moment, d'aquí a nou o deu mesos, el que sigui, que hi haurà un clash. Segur. Ja està a punt de ser-hi.

Europa prefereix un referèndum unilateral d'independència (RUI)?

Sigui un RUI, un DUI, un FUI, el que hem de fer és que sigui sempre amb observadors europeus. Si ens ho fem sols, és 9-N. Si els parlaments que hem visitat de Flandes, de Dinamarca, de Suècia, alguns dels parlaments bàltics, etcètera, que més aviat són gent que veuen amb simpatia un projecte així, vénen com a observadors internacionals, la cosa llavors canvia.

Qui reconeixerà primer una Catalunya independent?

El govern espanyol es pensa que els Vint-i-set seran unànimes. Miri, només que un parell o tres d'ells trenquessin la closca, això se'n va afer punyetes. Per tant, sigui qui sigui, i es pot produir (algun dels bàltics hi està molt ben disposat i això ho sabem, i algun altre que també sabem), només que es trenqués la closca per tres o quatre bandes, l'ou s'ha trencat. I ja està, surt la clara i surt el rovell. S'ha acabat.

Què li semblaria el RUI?

L'altre dia vaig quedar parat perquè en Jaume Asens... tothom surt amb idees sensacionals, increïble, eleccions i RUI alhora. Vaig dir, fixa't, aquesta encara no se m'havia acudit! Està molt bé, és fantàstic. La gent té molta imaginació i molta estona per pensar-hi. A mi, si se'm fa triar, certament, trio un referèndum abans que unes eleccions, perquè és l'única cosa clara, de sí o no. Declarem la guerra? Ens fem independents? Ens casem? Hi ha coses que són de sí o de no, com en el nostre cas. I internacionalitzar-lo. Amb control internacional segur que s'hi presenten els del no.

ICV no anirà a la mobilització de l'ANC i Òmnium per la Diada.

A mi em sap greu. Em sembla que ICV s'està diluint ja del tot, amb tota franquesa. No només a través de Podem, sinó a través dels comuns, quedarà com una sigla tipus el PSUC o el PSUC Viu, que van ser una gran cosa però que ara, a part de sigles, ningú no sap què més són. Des d'un punt de vista històric i emocional ho lamento, però ells no van ser capaços de fer el que han fet els comuns o ajuntar-se amb una CUP que era el grup d'esquerres català que emergia amb força. Ho dic amb simpatia per ells, però estem en una fase bastant terminal d'ICV com a força autònoma.

Vostè coincideix amb Ernest Urtasun (ICV) a Brussel·les. Què en queda, d'aquella unitat d'acció que hi havia hagut amb Raül Romeva?

Sospito que en el començament d'en Romeva era igual, perquè en Romeva es va fer independentista a Brussel·les. Els començaments d'en Romeva eren de no independentista. I en els començaments de Ramon Tremosa [PDC], encara que ell en fos, el seu partit tampoc no n'era. Fa deu anys, els únics independentistes eren els d'Esquerra. Després les coses van canviar, en Romeva es va adonar que si no ets un estat, no existeixes. Sí que tenim una acció conjunta molt interessant amb l'Urtasun, fins i tot amb en Javi López [PSC] i en Francesc Gambús [ex-Unió], en les qüestions culturals i lingüístiques.