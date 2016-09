La CUP defensa la vaga general per respondre a possibles “escenaris repressius” contra el procés

La diputada de la CUP Anna Gabriel ha defensat aquest dissabte la possibilitat d'una vaga general a Catalunya per respondre a possibles “escenaris repressius” de l'estat espanyol contra el procés independentista, com per exemple en l'àmbit judicial. “Si no canvia la conformació dels poders polítics a l'Estat ens veurem abocats a escenaris repressius. La llibertat té un preu i hem d'estar disposats a pagar-la. El que sí que està clar és que en la mesura que hi hagi mobilització, determinació i acumulació de forces populars tot això serà més fàcil de passar”, ha assenyalat Gabriel als micròfons de Catalunya Ràdio.

Paral·lelament, la diputada cupaire ha demanat a Puigdemont que una partida del pressupost de la Generalitat de Catalunya es destini al Referèndum Unilateral d'Independència (RUI) i que es reverteixin d'una vegada les retallades en àmbits com l'educació o la sanitat.

“Si finalment aconseguim que el referèndum sigui l'aposta de culminació de la legislatura, és obvi que hi ha d'haver una partida per fer-lo efectiu”, ha reflexionat en veu alta la diputada de la CUP. “També és evident que hi ha d'haver una partida per a aquesta primera fase del procés constituent, en la qual s'ha estat treballant, i, després, el reflex clar que es fa tot el possible per començar a posar diners allà on s'ha retallat més”, ha continuat Gabriel, que insisteix que només s'ha fet un primer contacte de caràcter “més tècnic que no pas de continguts”.

Sobre la imminent qüestió de confiança al president Carles Puigdemont, la diputada cupaire ha reafirmat que el seu partit donarà suport al Govern si la legislatura “culmina amb els objectius amb què es va iniciar”. “És obvi que aquesta qüestió de confiança no era necessària”, ha conclòs Gabriel.