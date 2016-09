Acord entre els Estats Units i Rússia pel “cessament d'hostilitats” a Síria

Els Estats Units i Rússia han acordat un nou pla per reduir la violència a Síria, que començarà el proper 12 de setembre. L'acord contempla el cessament total de les operacions de combat, incloent-hi els bombardejos aeris, així com la coordinació militar per atacar les organitzacions gihadistes que operen en aquest país. El conflicte armat a Síria ha deixat prop de mig milió de persones mortes.

El secretari d'Estat nord-americà, John Kerry, i el seu homòleg rus, Serguéi Lavrov, han anunciat l'acord aquesta matinada des de Ginebra. El pacte arriba després de 10 mesos d'intents fallits per aturar els combats i d'iniciatives en suspens per arribar a la resolució política d'un conflicte cada vegada més complex des que va començar fa més de cinc anys.

El principal grup opositor sirià, l'Alt Comitè per a les Negociacions, ha assegurat que l'acord signat per Rússia i els Estats Units per reduir la violència a Síria podria posar fi al sofriment de la població civil. La portaveu del grup opositor, Bassma Kodmani, ha afirmat que l'Alt Comitè dóna la benvinguda al pacte “si és que s'imposa”. Kodmani ha subratllat que la responsabilitat recau ara a Rússia perquè la seva influència és “l'única manera de fer que el règim compleixi” el pacte.

Per la seva banda, Lavrov ha assegurat que Rússia ha informat a Damasc dels acords i el govern sirià ha dit “estar llest per complir-lo”. “El cessament de les hostilitats requereix l'entrada a les zones assetjades i a àrees de difícil accés, inclòs Alep”, ha assenyalat Kerry, una mesura destinada a que s'asseguri l'accés humanitari a l'est de la ciutat.