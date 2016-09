Margallo: “Un atac terrorista se supera, la dissolució d'Espanya és irreversible”

El ministre d'Afers Exteriors en funcions, José Manuel García-Margallo, ha advertit aquest dissabte que el “desafiament sobiranista” de Catalunya és el “més important” que enfronta Espanya, ja que “d'una crisi es surt, un atac terrorista se supera, però la dissolució d'Espanya és absolutament irreversible”.

García-Margallo ha fet aquestes declaracions a Sant Sebastià un dia abans de la celebració de la Diada de Catalunya, durant la seva intervenció en un míting electoral del PP del País Basc, juntament amb el candidat a lehendakari, Alfonso Alonso.

El ministre ha dedicat gran part de la seva al·locució al “desafiament intern” que significa el procés sobiranista de Catalunya, contra el que el govern espanyol en funcions ha de lluitar, ha afirmat, “amb una mà lligada a l'esquena”.

García-Margallo ha indicat que tots els divendres es reuneix amb un grup de persones “de fora i de dins del Ministeri” per “discutir sobre el desafiament secessionista, que és el més gran que Espanya té”. I ha explicat que si Catalunya o Euskadi proclamen unilateralment la seva independència no tenen “la menor possibilitat de ser considerats estats” per la comunitat internacional, ja que es requeririen 9 de 15 vots i cap veto en el Consell de Seguretat de l'ONU.

“És absolutament inimaginable que en el Consell de Seguretat sigui reconeguda una declaració unilateral d'independència”, ha abundat el ministre, qui ha al·ludit a les tensions nacionalistes que pateixen alguns dels països del consell, que ben segur que vetarien un procés similar a Espanya.

Una Catalunya independent no seria reconeguda en cap tractat internacional ni podria formar part de la Unió Europea, el que es tradueix en “aïllament i pobresa”.

Segons les dades que ha exposat, Catalunya, fora d'Europa, perdria la “tercera part” de la seva riquesa, patiria més desocupació i disposaria de “menors pensions, menys sanitat i menys serveis socials”. Ha dit que no aconsegueix entendre per què Espanya no compta encara amb un govern de la nació després que els espanyols hagin votat dues vegades i el resultat ha estat un parlament fragmentat, però en el qual existeix un grup de partits que comparteixen els valors constitucionalistes i una mateixa “idea d'Espanya”.