Fràgil oportunitat per a Síria

Després de dues setmanes d'intenses negociacions, els Estats Units i Rússia arribaven la matinada de dissabte a un acord per implantar una nova treva a Síria, que suposa el cessament total de les hostilitats, incloent-hi els bombardejos aeris, a partir de dilluns. Seran set dies per comprovar que cap dels bàndols no vulnera el text, i després els dos països prepararan atacs coordinats contra els grups terroristes d'Estat Islàmic i Al-Nusra. El govern de Damasc assegurava ahir que accepta l'entesa entre

els Estats Units i Rússia, i afirmaven que l'objectiu és trobar “una solució política per a Síria”. Els grups opositors també es van mostrar a favor d'aquesta nova treva. El líder de l'Exèrcit Sirià Lliure (ELS), Ahmed Khaled Birri, va assenyalar que estan disposats a arribar a una “reconciliació del país”, però no “sota les imposicions de Rússia i els Estats Units”.

És el segon cop que les dues superpotències acorden un cessament de les hostilitats, però el pacte que es va subscriure el febrer passat es va fer miques ràpidament pels reiterats incompliments dels dos bàndols.

El final d'aquella treva, precisament, va suposar una ofensiva de les tropes lleials a Baixar al-Assad, amb la col·laboració de l'aviació russa, sobre la ciutat d'Alep. La segona ciutat del país, declarada patrimoni de la humanitat per la Unesco i des de fa anys dividida entre l'exèrcit oficialista i els rebels, serà una de les proves que haurà de superar l'acord. A més del cessament de la violència, hi ha d'entrar l'ajut humanitari per abastir més de 250.000 persones. També hi ha el compromís que “totes les parts combatents” es retiraran de la ruta de Castello, una de les principals vies d'accés a la ciutat i on es crearà una zona desmilitaritzada. De fet, Washington i Moscou també preveuen que s'arribi a altres zones assetjades, com Daraya i Madaya, prop de Damasc, on des de fa mesos no arriben ni aliments ni medicaments.

La trobada a Ginebra entre els dos representants diplomàtics es va allargar més de 13 hores, i és que un dels esculls tenia a veure amb els grups terroristes. Els Estats Units, des de l'inici del conflicte, el 2011, donen suport als grups rebels opositors. L'entrada de l'artilleria russa fa poc més d'un any, per ajudar un exèrcit sirià molt debilitat després de cinc anys de conflicte,

va suposar que els rebels s'acostessin i lluitessin al costat de grups gihadistes com Al-Nusra, filial d'Al-Qaida a Síria, tot i que ara s'ha autodenominat Exèrcit de la Conquesta per la Gran Síria. Per la seva banda, l'enviat especial

de l'ONU, Staffan de Mistura, va felicitar les parts i va assegurar que, si es respecta l'acord i l'ajuda humanitària comença a fluir a les àrees assetjades, les negociacions polítiques “es podrien reiniciar”.

Atac a un mercat