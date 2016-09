Puigdemont vol una Catalunya que faci aportacions “al progrés de la humanitat”

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha apostat aquest dissabte per fomentar a Catalunya un model de país que a través de la investigació i el coneixement faci aportacions rellevants “al progrés de la humanitat”. Si més no, així ho ha assegurat durant l'acte al Parlament en què la cambra catalana ha lliurat la Medalla d'Or a l'investigador Manel Esteller per la seva feina i els “èxits aconseguits” en la lluita contra el càncer, pels quals ha rebut reconeixement internacional.

Carles Puigdemont ha agraït a Esteller el seu compromís, “que és també del govern, un compromís de país”. Sobretot, per “no només aspirar a fer un país millor sinó a contribuir a canviar el món” -ha afegit- en defensa d'una aportació catalana “al canvi i al progrés de la humanitat” de forma “modesta però ambiciosa”.

“Volem que se'ns reconegui com a un poble que pot fer aportacions rellevants al progrés de la humanitat”, ha continuat Puigdemont, que ha demanat que ningú es resigni en la lluita contra l'adversitat com el de les malalties devastadores.

Per la seva part, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha destacat el valor festiu de la Diada i ha afirmat que Catalunya persistirà en ser una societat més justa i més lliure, “com persistirà en la lluita contra el càncer fins que la humanitat ho venci”.