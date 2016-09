L'oncòleg Manel Esteller rep la medalla d'honor del Parlament

L'investigador i metge català Manel Esteller (Sant Boi de Llobregat, 1968) ha rebut aquest dissabte la medalla d'honor del Parlament “per la seva trajectòria com a metge i investigador de referència internacional” i, en especial, “per la seva lluita contra el càncer”.

Esteller ha rebut el guardó de mans de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que ha parlat de la inquietud científica com a element “propi d'un país que no es resigna mai, que no defalleix”, ha dit en referència també a la Diada.

Llicenciat en medicina per la Universitat de Barcelona (1992), i doctorat amb un treball sobre la genètica molecular del carcinoma d'endometri (1996), Esteller ha reclamat a la classe política apostar per la salut, l'educació, la investigació i el coneixement enfocat sobretot a les generacions que vénen: “Tenim problemes molt greus en salut, que es resoldran si tenim unes generacions ben formades i no es perd talent”.