García-Margallo: “Una crisi se supera, però la dissolució d'Espanya és irreversible”

El ministre d'Assumptes Exteriors en funcions, José Manuel García-Margallo, va situar ahir Catalunya com a eix principal del seu parlament en un acte de la campanya basca a Sant Sebastià. “El desafiament sobiranista [de Catalunya] és el problema més important, perquè d'una crisi se'n surt, un atac terrorista se supera, però la dissolució d'Espanya és absolutament irreversible”, va declarar el ministre. García-Margallo va afegir que si Catalunya o el País Basc proclamen unilateralment la independència no tenen “cap mena de possibilitat de ser considerats estats” per la comunitat internacional, ja que es requeririen nou de quinze vots i cap veto en el consell de seguretat de l'ONU. “És absolutament inimaginable que en el consell de seguretat sigui reconeguda una declaració unilateral d'independència”, va subratllar el ministre, tot al·ludint a les tensions nacionalistes que es donen en alguns estats del consell.

Un discurs molt diferent va ser el del secretari general de Podem, Pablo Iglesias, que va afirmar ahir que no té problemes a dir que el País Basc “és una nació” i va assegurar que el “dret a decidir” estarà a la base de qualsevol pacte d'Elkarrekin Podemos després de les eleccions del 25-S. Iglesias, que ahir va participar en un acte de campanya a Barakaldo, va assenyalar que Espanya és un estat “plurinacional” i que, després de les eleccions, els pactes els decidiran “els militants d'Euskadi”. “No tinc cap dubte que [les bases de qualsevol acord] seran la defensa dels drets socials, un compromís amb la convivència i la pau i, ho dic ben clar aquí a Barakaldo i a Madrid, el dret a decidir”, va assenyalar Podem en un míting acompanyat de Pili Zabala, candidata a lehendakari d'Elkarrekin Podemos. El líder de Podem va assegurar que vol “un projecte col·lectiu” i que pel seu partit “pàtria és la gent” i, per això, “pot significar el mateix per a un basc i un madrileny”, perquè “pàtria és assegurar els serveis públics i dir que les institucions col·lectives no estan al servei dels mafiosos, sinó de la gent”.

“Per això el dia de l'Aberri Eguna vam dir a Euskadi pàtria i, per això, no tenim problema a dir aquesta paraula i a dir que Euskadi és una nació”, va subratllar Iglesias.

El president de Ciutadans, Albert Rivera, també va participar ahir en la campanya basca. En clau imminentment estatal, Rivera va acusar el Partit Nacionalista Basc (PNB) de “desentendre's de la governabilitat d'Espanya per por a Bildu”, quan les “principals” qüestions econòmiques que afecten la societat basca “s'han de lluitar al Congrés”.

El líder de Ciutadans va retreure al PNB que “només demana però després no es defineix en la governabilitat d'Espanya”, i va afirma que “no cal escollir entre preocupar-se pel País Basc o per Espanya, perquè és el mateix”. “Desentenent-se de la governabilitat d'Espanya, com fa el PNB, no es posa en marxa la reforma per als autònoms, ni es reforma el mercat laboral, ni es canvien les polítiques energètiques”, va dir.