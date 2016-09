Puigdemont ofereix diàleg i pacte per acabar el mandat

Diàleg, pacte i vot. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, es va comprometre a concertar el final del mandat en el seu primer discurs institucional per la Diada. “Caldrà prendre decisions que garanteixin que Catalunya pugui escollir en llibertat el seu camí”, va constatar, i es va obrir a fer-ho “dialogant, pactant i votant”. Puigdemont, que, a diferència d'Artur Mas quan era president, participarà en la manifestació convocada per l'ANC i Òmnium a Salt, va aprofitar igualment per criticar la desconnexió efectiva de l'Estat a Catalunya.

La vigília de l'11-S i en un mesurat joc d'equilibris amb la imatge que projectarà avui, Puigdemont va subratllar que l'executiu governa per a tots els catalans. També va reivindicar el “projecte de futur” de Catalunya, sense citar explícitament la creació d'un estat propi, arran del bloqueig polític que viu l'Estat espanyol i la crisi de la Unió Europea, ferida pel Brexit, la gestió interna dels refugiats i l'ascens dels populismes. Per construir aquest projecte, Puigdemont va garantir el manteniment de la “convivència” que sempre ha caracteritzat els catalans.

Diàleg sense política?

Des de la il·luminada Sala Clavé del Palau de la Generalitat, i amb la senyera de fons, el president va posar de nou el focus sobre el desgovern espanyol. La “paràlisi institucional i política” derivada de la incapacitat dels partits estatals per pactar la composició i els suports d'un nou govern, segons Puigdemont, complica una sortida pactada per a Catalunya. “Sense política es fa difícil dialogar, sobretot amb qui no ho vol i només fa servir la justícia per intentar resoldre un problema que és polític”, va denunciar, després de les darreres declaracions de la fiscal general de l'Estat, Consuelo Madrigal, en el sentit que recorrerà a totes les vies per frenar el procés, i de les diligències obertes pel Tribunal Constitucional pels pronunciaments reiterats del Parlament. La tesi de Puigdemont és que, a més, l'Estat ha “desconnectat” dels seus compromisos i obligacions amb Catalunya. Va citar la falta d'inversió

en infraestructures amb efectes perjudicials sobre l'economia, com la que provoca “l'oblit crònic” del corredor mediterrani, o sobre la quotidianitat dels ciutadans amb un servei “inacceptable” com el de rodalies. El president de la Generalitat censura que Madrid no sufragui els serveis que hauria de prestar per obligació legal “al marge de conjuntures polítiques” i hi va afegir l'“asfíxia financera premeditada” que pateix Catalunya des de fa dècades. A banda de Puigdemont, tots els consellers del govern –excepte Jordi Jané, que en coordinarà l'operatiu de seguretat– seran a les cinc manifestacions descentralitzades d'avui. Per l'expresident de la Generalitat Artur Mas, l'exalcalde de Girona “vol marcar una altra manera de fer”, i manté una diferència de criteri sobre com exercir la presidència en aquest aspecte. Curiosament, amb el discurs d'ahir també imprimia segell propi amb una buscada posada en escena més moderna.

Actor internacional